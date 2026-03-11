सिर्फ ईरान के दोस्त देशों के जहाजों को ही आने दिया जा रहा, PM मोदी ने इजरायल-US को सपोर्ट करके गलती की : केजरीवाल

India LPG Crisis : भारत में एलपीजी संकट के बीच विपक्ष लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने दावा किया है कि सिर्फ ईरान के दोस्त देशों के जहाजों को ही स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से आने दिया जा रहा है। PM मोदी ने इजरायल-US को सपोर्ट करके गलती की है।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “एलपीजी का इस्तेमाल घरों, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों पर खाना पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में LPG की बहुत कमी है। रोज़ाना का प्रोडक्शन लगभग 50 परसेंट कम हो गया है। हमारे देश में, एलपीजी की 60 परसेंट खपत इम्पोर्ट होती है, और उस इम्पोर्ट का 90 परसेंट स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के ज़रिए आता है। अब, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के ज़रिए भारत में जो सप्लाई आती थी, वह बंद हो गई है। इस वजह से, हमारे देश में एलपीजी की लगभग 50-55 परसेंट सप्लाई कम हो गई है।

केजरीवाल ने आगे कहा, ‘यह सब ईरान-इज़राइल युद्ध की वजह से हो रहा है। सिर्फ़ ईरान के दोस्त देशों के जहाज़ों को ही आने दिया जा रहा है। हमारे PM की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे इज़राइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने गए और इज़राइल और अमेरिका को साफ़ सपोर्ट देने का ऐलान किया।’

बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम हो चुका है, यहां भारत समेत कई देशों के शिप फंसे हुए हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तो ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट को बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ना और रहने का खर्च बढ़ना शामिल है।

यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान पर US-इज़राइली हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से इस इलाके में चल रही मिलिट्री बढ़ोतरी ने होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग फ्लो में रुकावट डाली है, जो दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है। यह पतला रास्ता दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा और बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र ले जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इसके नतीजे में होने वाले असर इस इलाके से कहीं आगे तक जाएंगे, और एनर्जी मार्केट, समुद्री ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डालेंगे।” इसमें कहा गया, “एनर्जी, फर्टिलाइज़र और ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा लागत – जिसमें माल ढुलाई के रेट, बंकर फ्यूल की कीमतें और इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल हैं – खाने की चीज़ों की लागत बढ़ा सकती है और रहने-सहने के खर्च का दबाव बढ़ा सकती है, खासकर सबसे कमज़ोर लोगों के लिए।”