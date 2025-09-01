OpenAI makes big investment in India : OpenAI बनाएगा 1 Gigawatt क्षमता वाला डेटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

OpenAI makes big investment in India : AI चैटबॉट ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI भारत में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है, जिसकी क्षमता कम से कम 1 गीगावाट होगी। खबरों के अनुसार, ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि, OpenAI की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। नई दिल्ली में पहला ऑफिस खोलने की तैयारी के साथ, यह कदम भारत में AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई संभावनाएं दे सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई (Microsoft-backed OpenAI) ने भारत में एक कानूनी इकाई के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकरण करा लिया है और एक स्थानीय टीम का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी ने अगस्त में कहा था कि वह इस साल के अंत में नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की योजना बना रही है, जिससे उपयोगकर्ता आधार के लिहाज से अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार होगा।

ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़े नए डेटा सेंटर के निर्माण की योजना, ओपनएआई के स्टारगेट-ब्रांडेड कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे (Stargate-branded artificial intelligence infrastructure) के लिए एशिया में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, साथ ही, सीईओ सैम ऑल्टमैन (OpenAI CEO Sam Altman) सितंबर में देश की अपनी यात्रा के दौरान इस सुविधा की घोषणा कर सकते हैं।

ह कदम भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। जिस तरह सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रही है, ऐसे में OpenAI जैसी ग्लोबल टेक कंपनी की भागीदारी देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसरों को जन्म दे सकती है।