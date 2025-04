जबर्दस्त फीचर वाले Oppo A5 Pro 5G की भारत में होने जा रही एंट्री, कंपनी ने कंफर्म की लॉन्च डेट

Oppo A5 Pro 5G India launch date revealed: पिछले साल चीन और कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए Oppo A5 Pro 5G की भारत में एंट्री होने जा रही है। ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि डिवाइस 24 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के चीनी और ग्लोबल वेरिएंट स्पेक्स व डिज़ाइन के मामले में एक-दूसरे से अलग थे। हालांकि, लॉन्च से पहले ही इसके भारतीय वेरिएंट के कुछ स्पेक्स और डिज़ाइन का खुलासा हो चुका है।

ओपो इंडिया की ओर से शेयर की गयी टीजर इमेज से भारतीय वेरिएंट का डिज़ाइन पता चलता है, जो ग्लोबल वेरिएंट के समान है। इसके अलावा, डिवाइस IP69 रेटिंग और डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी के साथ आने का पता चला है। यह 5800mAh की बैटरी से लैस होगा और 45W SUPERVOOC फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करेगा। यह 200% नेटवर्क बूस्ट प्रदान करेगा। बता दें कि इस स्मार्टफोन के ग्लोबल वेरिएंट में 6.67 इंच का एलसीडी डिस्प्ले है जो 1604×720 स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 1000 निट्स ब्राइटनेस प्रदान करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i द्वारा संरक्षित है।

Meet the new powerhouse in the durable champion family — OPPO A5 Pro 5G, launching on 24th April 2025! Made to survive the slips, splashes, and surprises.#OPPOA5Pro5G #AStepAhead #DurableChampionFamily pic.twitter.com/tE0bvTVaDn

— OPPO India (@OPPOIndia) April 18, 2025