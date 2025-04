Oppo K13 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, मेन फीचर्स भी आए सामने, चेक करें डिटेल्स

Oppo K13 5G India launch date: स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने हाल ही में भारत में Oppo K13 5G स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज़ किया था, और इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट को पहले ही फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया था। इससे पहले ब्रांड की ओर से लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन आज ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि ओप्पो K13 5G 21 अप्रैल को भारत में अपना आधिकारिक डेब्यू करेगा।

Oppo K13 5G की लॉन्च की तारीख का खुलासा करने के अलावा, कंपनी ने इस स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख फीचर्स की भी पुष्टि की है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 4 SoC दिया जाएगा। यह 7.9L+ AnTuTu स्कोर के साथ आता है। चिपसेट के बारे में कहा जाता है कि यह 29% बेहतर GPU प्रदर्शन और 12% समग्र बिजली की बचत प्रदान करता है। चिपसेट को 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह 6000 mm2 ग्रेफाइट और 5700mm2 अल्ट्रा-लार्ज वेपर कूलिंग चैंबर के साथ आता है।

यह पहला स्मार्टफोन सिस्टम है जिसे TL सर्टिफिकेशन सेंटर द्वारा 5-स्टार एंटी-रेन रेटिंग के लिए प्रमाणित किया गया है। इसमें 7000mAh की ग्रेफाइट बैटरी है और यह 80W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उपयोगकर्ता डिवाइस को 30 मिनट में 62% तक चार्ज कर सकते हैं। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर, यह 49.4 घंटे की कॉल अवधि, 10.3 घंटे की गेमिंग अवधि, 15.1 घंटे की शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग, 14.9 घंटे की वीडियो चैटिंग, 11.6 घंटे की आउटडोर नेविगेशन और 32.7 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक समय प्रदान करता है। डिवाइस 8.45 मिमी मोटी बॉडी के साथ आता है और इसका वजन 208 ग्राम है।

No lags. No heat. No excuses. The #OPPOK13 is here for one thing—flawless gameplay every single time. Launching on 21st April. #LiveUnstoppable #OPphone

