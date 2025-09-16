पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने ही अधिकारी को किया सस्पेंड; शाहीन अफरीदी से भारत-पाकिस्तान मैच में करवाया था ये काम

India-Pakistan Handshake Controversy: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट (पीसीबी) की उस मांग को खारिज कर दिया है। जिसमें जिसमें मौजूदा एशिया कप के अधिकारियों के पैनल से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की गई थी। इस बीच पीसीबी ने अपने एक अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीसीबी के क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाल्हा को पीसीबी ने निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के बाद शाहीन शाह अफरीदी को मैच के बाद पुरस्कार लेने के लिए भेजा था, जबकि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जाने से इनकार कर रहे थे। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने यह फैसला तब लिया जब उन्हें बताया गया कि वल्हा ने ही अफरीदी को पुरस्कार लेने के लिए प्रेरित किया था।

द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार, सूत्रों से पता चला है कि यह स्थिति पीसीबी के क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाल्हा के कारण उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपने कप्तान को टूर्नामेंट के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी नहीं दी। माना जा रहा है कि नाराज पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान को हुई शर्मिंदगी के लिए सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया।

वाल्हा की यह जिम्मेदारी थी कि वह सलमान को “हाथ न मिलाने” की नीति के बारे में सूचित करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तानी कप्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीसीबी चाहता था कि पाइक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से हटा दिया जाए, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे खेलना जारी रखेंगे, क्योंकि भारत के जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।

समझा जाता है कि पीसीबी एक सम्मानजनक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत पाइक्रॉफ्ट उनके मैचों में अंपायरिंग न करें। पीसीबी द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव यह है कि बुधवार को यूएई के खिलाफ होने वाले मैच में रिची रिचर्डसन को अंपायरिंग के लिए रखा जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है।