  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का किया ऐलान, 130 तालिबानी लड़ाके मार गिराने का दावा

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का किया ऐलान, 130 तालिबानी लड़ाके मार गिराने का दावा

Pakistan–Afghanistan Conflict : पाकिस्तान ने शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) सुबह काबुल और दो दूसरे अफ़गान प्रांतों में एयरस्ट्राइक की। महीनों तक चली झड़पों के बाद इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ने पड़ोसियों के बीच "खुली जंग" का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का यह नया ऑपरेशन तब हुआ जब अफ़गान सेना ने गुरुवार (26 फरवरी, 2026) रात को इस्लामाबाद के पहले के एयर स्ट्राइक के विरोध में पाकिस्तानी बॉर्डर सैनिकों पर हमला किया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistan–Afghanistan Conflict : पाकिस्तान ने शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) सुबह काबुल और दो दूसरे अफ़गान प्रांतों में एयरस्ट्राइक की। महीनों तक चली झड़पों के बाद इस्लामाबाद के रक्षा मंत्री ने पड़ोसियों के बीच “खुली जंग” का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का यह नया ऑपरेशन तब हुआ जब अफ़गान सेना ने गुरुवार (26 फरवरी, 2026) रात को इस्लामाबाद के पहले के एयर स्ट्राइक के विरोध में पाकिस्तानी बॉर्डर सैनिकों पर हमला किया।

पढ़ें :- Pak-Afghan Conflict: पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान पर किया हवाई हमला; 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत

पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक गुरुवार (26 फरवरी, 2026) देर रात शुरू हुआ। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अनुसार, कम से कम 133 अफ़गान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए। हाल के महीनों में दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं, अक्टूबर में हुई जानलेवा लड़ाई के बाद से ज़मीनी बॉर्डर क्रॉसिंग ज़्यादातर बंद हैं, जिसमें दोनों तरफ़ से 70 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को कहा कि पड़ोसी अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद उनके देश की सेना हमलावरों को “कुचल” सकती है। पाकिस्तानी सरकार के X पेज के मुताबिक, मिस्टर शरीफ़ ने कहा, “हमारी सेना में किसी भी हमलावर इरादे को कुचलने की पूरी क्षमता है।” उन्होंने कहा, “पूरा देश पाकिस्तान की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।”

पाकिस्तान पर बॉर्डर पार से हमला करने के कुछ घंटों बाद, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरस्ट्राइक हुई। अफ़गानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह काबुल और दो दूसरे अफ़गान प्रांतों में एयरस्ट्राइक की। यह हमला अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान पर बॉर्डर पार से हमला करने के कुछ घंटों बाद हुआ। यह दोनों अस्थिर पड़ोसियों के बीच हिंसा में हुई नई बढ़ोतरी है, जिससे क़तर की मध्यस्थता से हुआ सीज़फ़ायर कमज़ोर होता दिख रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nepal Earthquake : पड़ोसी देश नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

Nepal Earthquake : पड़ोसी देश नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के...

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का किया ऐलान, 130 तालिबानी लड़ाके मार गिराने का दावा

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का किया ऐलान, 130 तालिबानी...

सीएम योगी ने 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन में सफर का बयां किए अपने अनुभव

सीएम योगी ने 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन...

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों का आयात किया बैन

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत...

Video-नेहरू जैकेट पहन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दिया सरप्राइज, जानें कैसा रहा रियक्शन?

Video-नेहरू जैकेट पहन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को...

VIDEO : पीएम मोदी के नेसेट दौरे के समय इजरायल में विपक्ष ने किया वॉकआउट! जानें- क्यों और किस बात का हुआ विरोध

VIDEO : पीएम मोदी के नेसेट दौरे के समय इजरायल में विपक्ष...