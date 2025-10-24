पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से चुनाव में मांगी मदद, बोलीं- एक दिन के लिए...

काराकट। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी काराकाट विधानसभा सीट (Karakat Assembly Seat) से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति सिंह घर-घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान उन्हें पवन सिंह (Pawan Singh) की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं। इसलिए ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने खेसारी लाल (Khesari Lal) से मदद की गुहार लगाई है।

ज्योति सिंह (Jyoti Singh) से पूछा गया कि क्या इस चुनाव में पवन सिंह आपके साथ आएंगे? उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती हूं, क्योंकि जो भी चीजें हैं मीडिया में हैं। तो इस पर मैं क्या बोलूं। जब उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, तो इस पर मैं क्या जवाब दूं? ज्योति से कहा गया कि आपने चुनाव में उनका प्रचार किया था। इस पर उन्होंने कहा कि हां मैंने उनका प्रचार किया था, लेकिन अभी मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। तो मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद करती हूं कि मैंने उनका साथ दिया था। वो भी मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ कह नहीं सकती।

खेसारी लाल से मांगी मदद

बता दें कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल (Khesari Lal) ने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि अगर ज्योति सिंह (Jyoti Singh) बुलाएंगी, तो हम आएंगे। इसी पर बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि खेसारी भइया से फोन पर मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाभी आपको जहां मेरी जरूरत लगेगी, तो कहिएगा मैं आऊंगा। मैं खेसारी भइया से अनुरोध करूंगी कि एक दिन का समय निकालकर मेरे प्रचार में जरूर आएं। एक दिन पहले ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर जनता से फाइनेंशियल मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए उनकी मदद की जाए। लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब देखते हैं कि खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) , पवन सिंह के खिलाफ जाकर ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के लिए प्रचार करने काराकाट जाते हैं या नहीं।