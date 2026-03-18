Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरत्रि में करें राशि के अनुसार माहउपाय,सुख-समृद्धि, धन और मनोवांछित फल मिलते हैं

Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है, क्योंकि चैत्ररामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश में इस पावन पर्व को नौ दिनों तक, बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इस दौरान भक्तगण देवी दुर्गा के नौ अवतारों की पूजा करते है। लोग देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिपदा से नवमी तक उपवास रखते हैं।

19 मार्च को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इसका समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा, अखंड ज्योति, और राशि अनुसार उपाय करने से सुख-समृद्धि, धन और मनोवांछित फल मिलते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कन्या पूजन, जौ बोना, और सात्विक जीवन शैली (प्याज-लहसुन से परहेज) अपनाना सबसे उत्तम महाउपाय हैं।

चैत्र नवरात्रि के विशेष महाउपाय

धन लाभ के लिए : नवरात्रि में मां लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन शाम को माता के सामने घी का दीपक जलाएं।

नकारात्मकता दूर करने के लिए : घर की सफाई रखें और पहले दिन कलश स्थापना के साथ जौ (जवा) बोएं, यह विकास और सुख का प्रतीक है।

राशि अनुसार विशेष उपाय

मेष/वृश्चिक: मां स्कंदमाता को गुड़ या लाल मिठाई का भोग लगाएं।

वृषभ/तुला: मां महागौरी को सफेद फूल चढ़ाएं और कन्याओं को खीर खिलाएं।

मिथुन/कन्या: मां ब्रह्मचारिणी को हरे फल या मूंग दाल का हलवा अर्पित करें।

कर्क: मां सिद्धिदात्री को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं।

सिंह: मां कूष्मांडा को लाल चंदन अर्पित करें।

धनु/मीन: मां चंद्रघंटा को पीले फूल या चने की दाल का भोग लगाएं।

मकर/कुंभ: मां कालरात्रि को काले तिल अर्पित करें।

अचूक उपाय (दान): जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अनाज का दान करना समृद्धि लाता है।

कन्या पूजन: नवमी या अष्टमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराएं और उपहार दें