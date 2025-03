सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले- आपका स्वागत है, क्रू9! धरती ने आपको मिस किया

नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) के लगभग नौ महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) की धरती पर सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में उन्होंने लिखा,कि आपका स्वागत है, क्रू9 ! धरती ने आपको मिस किया।

पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा कि “उनका यह अनुभव धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रहा है। सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) और क्रू 9 (Crew 9) के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। विशाल अनिश्चितता के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा।

Welcome back, #Crew9! The Earth missed you.

Theirs has been a test of grit, courage and the boundless human spirit. Sunita Williams and the #Crew9 astronauts have once again shown us what perseverance truly means. Their unwavering determination in the face of the vast unknown… pic.twitter.com/FkgagekJ7C

— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2025