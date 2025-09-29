PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

India won the Asia Cup 2025: सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने रविवार को एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दुश्मन देश की टीम के खिलाफ इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।

एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत को पीएम मोदी ने खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही – भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।” गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, “एक अद्भुत जीत। हमारे लड़कों की ज़बरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो।”

बता दें कि एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान का बहिष्कार करते हुए पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही विक्ट्री फोटो शूट करवाया और जीत का जश्न मनाया। रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय टीम को अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरौनी से एशिया कप विजेता ट्रॉफी मिलेगी।