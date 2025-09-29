  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

India won the Asia Cup 2025: सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने रविवार को एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दुश्मन देश की टीम के खिलाफ इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

India won the Asia Cup 2025: सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने रविवार को एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दुश्मन देश की टीम के खिलाफ इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।

पढ़ें :- IND vs PAK Final: आज एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत को पीएम मोदी ने खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही – भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।” गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, “एक अद्भुत जीत। हमारे लड़कों की ज़बरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी। भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो।”

बता दें कि एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान का बहिष्कार करते हुए पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। टीम ने बिना ट्रॉफी के ही विक्ट्री फोटो शूट करवाया और जीत का जश्न मनाया। रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय टीम को अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरौनी से एशिया कप विजेता ट्रॉफी मिलेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किसका था? BCCI सचिव सैकिया ने किया खुलासा

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किसका था? BCCI सचिव...

PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल...

Asia Cup 2025: भारत की एशिया कप में बड़ी जीत, पाकिस्तान को रौंदा

Asia Cup 2025: भारत की एशिया कप में बड़ी जीत, पाकिस्तान को...

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली कौन-सी ज़िम्मेदारी

बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली...

'14 रणजी मैच खेलने पर मिलेंगे एक करोड़...' BCCI AGM में घरेलू क्रिकेट और IPL को लेकर दो बड़े फैसले

'14 रणजी मैच खेलने पर मिलेंगे एक करोड़...' BCCI AGM में घरेलू...

BCCI New Chief: मिथुन मन्हास बनें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष; राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे

BCCI New Chief: मिथुन मन्हास बनें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष; राजीव शुक्ला...