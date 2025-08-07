15 अगस्त से पहले भारत में Poco M7 Plus 5G होगा लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Poco M7 Plus 5G: पोको भारतीय बाज़ार में Poco M7 Plus 5G स्मार्टफोन को उतारने जा रहा है। ब्रांड ने अपनी फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। अपकमिंग फोन 13 अगस्त, 2025 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पता चला है कि डिवाइस में 7,000 एमएएच की बैटरी होगी और सिलिकॉन-कार्बन बैटरी तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इससे पहले, पोको ने खुलासा किया था कि यह 15 हज़ार रुपये की कीमत वाले सेगमेंट में आएगा।

पोको के अनुसार, Poco M7 Plus 5G स्मार्टफोन 7,000 एमएएच बैटरी वाले सेगमेंट में सबसे पतला डिवाइस है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यूज़र्स 144 घंटे तक ऑफलाइन म्यूजिक प्लेबैक, 7 घंटे तक सोशल मीडिया यूसेज, 12 घंटे तक नेविगेशन या 24 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, पोको ने स्मार्टफोन के पिछले हिस्से का डिज़ाइन भी जारी किया है, जो सफ़ेद रंग में उपलब्ध है और इसके किनारों पर लाल और नीले रंग के दो रंग हैं। गोली के आकार के कैमरा आइलैंड पर “50MP AI” लिखा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मुख्य कैमरा 50MP सेंसर वाला होगा।

पिछली रिपोर्टों से पता चला था कि इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन Redmi 15 5G जैसे ही हो सकते हैं, जो पहले ही वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो चुका है और भारत में 19 अगस्त, 2025 को लॉन्च होने की उम्मीद है। अभी तक, ये Poco M7 Plus 5G के आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए गए एकमात्र स्पेसिफिकेशन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।