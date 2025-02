Samsung Galaxy A06 5G के पावरफुल फीचर्स लॉन्च से पहले आए सामने, कीमत होगी 11 हजार से भी कम!

Samsung Galaxy A06 5G Features and Price: पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग (Samsung) भारत में अपने नए स्मार्टफोन Galaxy A06 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन को सस्ती कीमतों में बाजार में उतारे जाने की उम्मीद जतायी जा रही है। वहीं, अपकमिंग सैमसंग के फीचर्स लॉन्च से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक होने की उम्मीद है।

दरअसल, टिपस्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिये अपकमिंग Galaxy A06 5G के फीचर्स लीक किए है। टिपस्टर के अनुसार, Samsung Galaxy A06 5G में 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर से लैस होगा। डिवाइस One UI 7 पर बेस्ड होगा, जो एंड्रॉइड 15 पर रन करेगा। बॉक्स में एडाप्टर नहीं मिलेगा। इसके अलावा, फोन 4GB RAM और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त स्टोरेज के साथ आएगा।

Samsung Galaxy A06 will cost 💰 ₹10,499 including card offers in India.

📲 HD LCD 90Hz display 🥲

🔳 MediaTek Dimensity 6300

🍭 Android 15 One UI 7

⚡ No, Adapter in the box ❌#SamsungGalaxyA06 pic.twitter.com/6EHHS54qyj

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 18, 2025