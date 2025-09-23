Viral News: खाटू श्याम के बाहर भीख मांगते युवक की कमाई देख लोगों के उड़े होश , पूरे महीने का हिसाब लगाकर हुए दंग

सोशल मीडिया के युग में हर कोई वायरल होने के लिए जान बाज़ी पर लगाने के तैयार है। यहां फेम पाने के लिए लोग आय दिन नया तारीक अपनाते हैं।वहीं एक शख्स ने इंटरनेट की जनता को तब हैरान कर दिया, जब उसने खाटू श्याम के बाहर भीख मांगना शुरू कर दिया। जी हां, इस शख्स ने लोगों से पैसे लिए और जब उसने दिन की कमाई दिखाई, तो पूरी जनता हैरान रह गई। कुछ यूजर्स बोले भाई साल का 16 लाख जो मैं भी नहीं कमा पाता हूँ । वहीं कुछ लोग कह रहे हैं की ये स्क्रिपटेड न्यूज़ है।

इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा गया – आने वाले समय में कुछ ऐसा करता दिख जाऊं तो हैरान मत होना। इस क्लिप को 21 सितंबर के दिन पोस्ट किया गया था, जिसे अब तक 1 लाख 92 हजार से अधिक व्यूज और 2 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

वीडियों में बताई पूरी सच्चाई

ये क्लिप मात्र 42 सेकंड का है । जिसमें शख्स खाटू श्याम के मुख्य द्वार पर खड़े होकर बोल रहा है- आज मैं देखूंगा खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगकर कितने रुपये मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ने कपड़े फाड़े ताकि मैं गरीब दिखूं… और फिर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स लोगों के पास जाकर और फिर एक जगह बैठकर भीख मांगता है। इस दौरान कैमरामैन उसे रिकॉर्ड करता रहता है। कोई 10 रुपये का नोट देता है, तो कोई 500 रुपये का भी नोट दे जाता है।

शख्स कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग उसे सच में पैसे दे रहे हैं। वह खुशी से कहता है कि यह काम कर रहा है। वह कहता है कि मैं बेशर्मों की तरह भीख मांगता ही रहा… मांगता ही रहा..। और पब्लिक भी पैसे दिए ही जा रही थी। अंत में शख्स जब कथित तौर पर पूरे दिन की कमाई बताता है तो खुद भी हैरान रह जाता है। वह कहता है कि भाई यकीन नहीं हो रहा.. 4500 रुपये कमा लिए ।

एक महीने में इतनी कमाई कर लेगा युवक

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार अपना फीडबैक दें रहे हैं एक यूजर्स ने लिखा ‘हमारी एरिया की एक पूरी गली भिखारी की है। वो खाटू श्याम भीख मांगने दिल्ली खाटू श्याम जाते है ट्रेन से। ट्रेन तक पर्सनल इको कार से। तो वहीं दूसरे यूजर् ने लिखा कैमरामैन हमेशा गायब था! वहीं कुछ यूजर ने हैरानी जताई कि गजब है.. लोग कुछ भी करते हैं।

सिर्फ इतना ही नहीं लोगनों ने उसके कमाई का मंथली अनुमान लगा लिया जैसे अगर 4500 रुपये 30 दिन कमाए तो महीने के 1,35,000 हो जाएंगे, जो सालाना 16,20,000 बनेगा।