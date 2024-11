iPhone 14 Plus में आयी समस्या! एपल ने वापस मंगाए फोन; ऐसे क्लेम करें फ्री रिफंड

iPhone 14 Plus: एपल (Apple) ने आईफोन 14 प्लस (iPhone 14 Plus) मॉडल को तकनीकी खराबी के कारण वापस मंगाए हैं। कंपनी ने यह फैसला iPhone 14 Plus के रियर कैमरे में समस्याएं सामने के बाद लिया है। हालांकि, कंपनी के इस रिकॉल में 10 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2024 के बीच बेचे गए स्मार्टफोन्स ही शामिल हैं। एपल ने इसके लिए नए सर्विस प्रोग्राम की घोषणा की है।