  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Project Moohan: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख का ऐलान, कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मूहान का होगा अनावरण

Project Moohan: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख का ऐलान, कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मूहान का होगा अनावरण

Project Moohan: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसका सैमसंग गैलेक्सी इवेंट 21 अक्टूबर को रात 10 बजे ईटी पर आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में, कंपनी आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड एक्सआर-प्रोजेक्ट मोहन पर पहला आधिकारिक डिवाइस पेश करेगी। इस इवेंट का लाइव प्रसारण सैमसंग न्यूज़रूम और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Project Moohan: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसका सैमसंग गैलेक्सी इवेंट 21 अक्टूबर को रात 10 बजे ईटी पर आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में, कंपनी आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड एक्सआर-प्रोजेक्ट मूहान पर पहला आधिकारिक डिवाइस पेश करेगी। इस इवेंट का लाइव प्रसारण सैमसंग न्यूज़रूम और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।

पढ़ें :- iPhone 17 को टक्कर आ रहा iQOO 15, अगले महीने भारत में लॉन्च होने से पहले स्पेक्स का खुलासा

सैमसंग के इनवाइट पोस्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट मोहन, गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर विकसित किया गया है और यह एंड्रॉइड XR प्लेटफॉर्म के साथ आएगा जो एआई को इमर्सिव, रोज़मर्रा के अनुभवों के केंद्र में लाएगा। प्रोजेक्ट मोहन, XR की असली क्षमता को जीवंत करेगा और संभावनाओं के एक नए आयाम को उजागर करेगा। यह मल्टीमॉडल एआई क्षमताओं को सपोर्ट करता है।

आगामी डिवाइस का नाम सैमसंग गैलेक्सी XR बताया जा रहा है और यह FCC और गीकबेंच डेटाबेस पर पहले ही दिखाई दे चुका है। कंपनी इस डिवाइस को कई बार प्रदर्शित कर चुकी है, जैसे कि हाल ही में आयोजित स्नैपड्रैगन समिट इवेंट में। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। प्रोजेक्ट मोहन के अलावा, साउथ कोरियाई टेक दिग्गज द्वारा इस निर्धारित इवेंट में कुछ और रोमांचक घोषणाएं करने की भी उम्मीद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Project Moohan: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख का ऐलान, कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मूहान का होगा अनावरण

Project Moohan: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख का ऐलान, कार्यक्रम में प्रोजेक्ट...

AI Data Center Campus Visakhapatnam : अडानी इंटरप्राइजेज ने AI डेटा सेंटर कैंपस के लिए google के साथ की साझेदारी, गौतम अदाणी ने बताया 'ऐतिहासिक दिन'

AI Data Center Campus Visakhapatnam : अडानी इंटरप्राइजेज ने AI डेटा सेंटर...

OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा, चेक करें पूरी डिटेल्स

OPPO Watch S के सभी स्पेक्स का लॉन्च से पहले ऑफिशियल खुलासा,...

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल...

Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने - कहा AI से नहीं जाएगी किसी की नौकरी,तकनीकी विशेषज्ञों के लिए संदेश

Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन...

Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा 15 बिलियन डॉलर, अदानी समूह की साझेदारी से बनेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर

Google आंध्र प्रदेश में AI Hub स्थापित करने के लिए निवेश करेगा...