Project Moohan: सैमसंग गैलेक्सी इवेंट की तारीख का ऐलान, कार्यक्रम में प्रोजेक्ट मूहान का होगा अनावरण

Project Moohan: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसका सैमसंग गैलेक्सी इवेंट 21 अक्टूबर को रात 10 बजे ईटी पर आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में, कंपनी आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड एक्सआर-प्रोजेक्ट मोहन पर पहला आधिकारिक डिवाइस पेश करेगी। इस इवेंट का लाइव प्रसारण सैमसंग न्यूज़रूम और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।
Project Moohan: सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसका सैमसंग गैलेक्सी इवेंट 21 अक्टूबर को रात 10 बजे ईटी पर आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में, कंपनी आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड एक्सआर-प्रोजेक्ट मूहान पर पहला आधिकारिक डिवाइस पेश करेगी। इस इवेंट का लाइव प्रसारण सैमसंग न्यूज़रूम और सैमसंग के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।
सैमसंग के इनवाइट पोस्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट मोहन, गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर विकसित किया गया है और यह एंड्रॉइड XR प्लेटफॉर्म के साथ आएगा जो एआई को इमर्सिव, रोज़मर्रा के अनुभवों के केंद्र में लाएगा। प्रोजेक्ट मोहन, XR की असली क्षमता को जीवंत करेगा और संभावनाओं के एक नए आयाम को उजागर करेगा। यह मल्टीमॉडल एआई क्षमताओं को सपोर्ट करता है।
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
पढ़ें :- Tech News: अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और प्राइस
आगामी डिवाइस का नाम सैमसंग गैलेक्सी XR बताया जा रहा है और यह FCC और गीकबेंच डेटाबेस पर पहले ही दिखाई दे चुका है। कंपनी इस डिवाइस को कई बार प्रदर्शित कर चुकी है, जैसे कि हाल ही में आयोजित स्नैपड्रैगन समिट इवेंट में। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। प्रोजेक्ट मोहन के अलावा, साउथ कोरियाई टेक दिग्गज द्वारा इस निर्धारित इवेंट में कुछ और रोमांचक घोषणाएं करने की भी उम्मीद है।