  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन, तभी भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोगों को रौंदा

VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन, तभी भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोगों को रौंदा

Los Angeles Truck Runs Into Crowd: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई, ईरानी मुद्रा के गिरते स्तर, भारी टैक्स थोपने और हिजाब को लेकर है। इस बीच, अमेरिका में ईरानी प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में प्रदर्शन के दौरान एक बाद हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Los Angeles Truck Runs Into Crowd: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई, ईरानी मुद्रा के गिरते स्तर, भारी टैक्स थोपने और हिजाब को लेकर है। इस बीच, अमेरिका में ईरानी प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में प्रदर्शन के दौरान एक बाद हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

पढ़ें :- नरगिस मोहम्मदी के वकील की शोक सभा में जाने से चिढ़ा खामेनेई शासन, नोबेल विजेता ईरान में फिर गिरफ्तार

रविवार को लॉस एंजिल्स में एक यू-हॉल ट्रक चला रहे एक आदमी ने ट्रक से ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे इस्लाम विरोधी शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। भीड़ में अचानक ट्रक के घुसने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। NBC4 लॉस एंजिल्स के अनुसार, ईरान समर्थक विरोध मार्च के हिस्से के तौर पर वेस्टवुड इलाके में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे।

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं। एक क्लिप में, प्रदर्शनकारी सड़क पर मार्च करते हुए ट्रक को घेरे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी की कांच की खिड़कियों पर हमला करते दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई और सड़क के बीच में खड़े प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे और चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन, तभी भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोगों को रौंदा

VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन,...

VIDEO-पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- अगर अमेरिका को सच में है इंसानियत में विश्वास तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी करे 'किडनैप'

VIDEO-पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- अगर अमेरिका को सच में है...

क्या अब ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सेना कर रही है तैयारी

क्या अब ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सेना...

कौन थे कैलाश कोल्ही? जिनकी हत्या पर पाकिस्तान में भड़के हिन्दू, विरोध प्रदर्शन में उमड़ा जनसैलाब

कौन थे कैलाश कोल्ही? जिनकी हत्या पर पाकिस्तान में भड़के हिन्दू, विरोध...

मौत की सजा के बाद रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर ने फिर पकड़ा, भारत सरकार की आयी प्रतिक्रिया

मौत की सजा के बाद रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर...

Magh Mela 2026 : त्रिवेणी संगम तट पर पहुंची इटली की महिला पर्यटक लुकेरेज़िया, बोलीं- भारत को बताया एक 'जादुई' देश

Magh Mela 2026 : त्रिवेणी संगम तट पर पहुंची इटली की महिला...