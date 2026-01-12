VIDEO : अमेरिका में खामेनेई के खिलाफ चल रहा था विरोध प्रदर्शन, तभी भीड़ में घुसा ट्रक, कई लोगों को रौंदा

Los Angeles Truck Runs Into Crowd: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई, ईरानी मुद्रा के गिरते स्तर, भारी टैक्स थोपने और हिजाब को लेकर है। इस बीच, अमेरिका में ईरानी प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में प्रदर्शन के दौरान एक बाद हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

रविवार को लॉस एंजिल्स में एक यू-हॉल ट्रक चला रहे एक आदमी ने ट्रक से ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे इस्लाम विरोधी शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। भीड़ में अचानक ट्रक के घुसने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। NBC4 लॉस एंजिल्स के अनुसार, ईरान समर्थक विरोध मार्च के हिस्से के तौर पर वेस्टवुड इलाके में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे।

🚨#BREAKING: Watch as chaos erupts after Uhal truck plows through a massive Iran, protest with multiple people reportedly struck ⁰⁰📌#LosAngeles | #Californa ⁰⁰Watch as a U-Haul truck drove into thousands of demonstrators on Veterans Avenue in Los Angeles during an… pic.twitter.com/IGnEjOOpSP — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 12, 2026

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं। एक क्लिप में, प्रदर्शनकारी सड़क पर मार्च करते हुए ट्रक को घेरे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी की कांच की खिड़कियों पर हमला करते दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई और सड़क के बीच में खड़े प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे और चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।