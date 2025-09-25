R Ashwin BBL: आर अश्विन ने बीबीएल की इस टीम के साथ किया करार, आईपीएल से लिया था संन्यास

  1. हिन्दी समाचार
R Ashwin BBL: भारत के पूर्व बॉलिंग ऑलराउंडर आर अश्विन अब ऑस्ट्रेलिया चर्चित क्रिकेट लीग बिग बैश लीग (बीबीएल) में डेब्यू के लिए तैयार हैं। अश्विन आगामी बीबीएल सत्र के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे वह इस प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। दिग्गज स्पिनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीम की जर्सी की फोटो शेयर करके इसकी पुष्टि की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, आर अश्विन ने हाल में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी लीग्स में खेलने के इरादे भी साफ कर दिये थे। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा था-“खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत। कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। इतने सालों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का और सबसे ज़रूरी, आईपीएल और बीसीसीआई का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया है, उसके लिए। आगे जो भी है, उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।”

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, केवल वही भारतीय क्रिकेटर विदेशी लीगों में खेल सकते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। यही कारण है कि एक्टिव भारतीय खिलाड़ी या आईपीएल में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरे विदेशी लीग में हिस्सा नहीं लेते। अब अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। यानी वह बिना किसी रोक टोक विदेशी लीग खेल सकेंगे।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, शुरुआत में अश्विन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग से बात की और फिर लीग के अधिकारियों से भी बात की, जिसके बाद थंडर, होबार्ट हरिकेंस, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स, सभी ने उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखे। आखिरकार अश्विन सिडनी थंडर में शामिल हो गए, जहां पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट गेंदबाज ट्रेंट कोपलैंड थंडर के महाप्रबंधक के रूप में इस सौदे की देखरेख कर रहे थे।

