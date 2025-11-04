BBL में डेब्यू से चूके आर अश्विन, घुटने की चोट के कारण लीग से हटे

  1. हिन्दी समाचार
Ashwin pulls out of Big Bash League: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया चर्चित क्रिकेट लीग बिग बैश लीग (बीबीएल) में डेब्यू से चूक गए हैं। अश्विन ने आगामी बीबीएल सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया था, लेकिन, उन्होंने घुटने की चोट के चलते अपना वापस ले लिया है। जिससे वह इस प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे।

पढ़ें :- आर अश्विन को नहीं मिला कोई खरीदार, ILT20 नीलामी में रहे UNSOLD

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई में घुटने की चोट के बाद अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बीबीएल 15 से बाहर हो गए। इससे पहले अश्विन चोट के कारण हांगकांग सिक्सेस 2025 से बाहर हो गए हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा भारतीय टीम में अश्विन की जगह लेंगे। बता दें कि आर अश्विन ने हाल में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी लीग्स में खेलने के इरादे भी साफ कर दिये थे।

अश्विन ने खुद सोशल मीडिया पर इस खबर की जानकारी साझा की और एक लंबा पत्र लिखकर बताया कि घुटने की चोट के कारण वह इस टी20 लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। आर अश्विन ने लिखा- “प्रिय थंडर नेशन, मैं खुद यह लिखना चाहता था। आगामी सीज़न की तैयारी के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग करते समय, मेरे घुटने में चोट लग गई। मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, और इसका मतलब है कि मैं बीबीएल|15 नहीं खेल पाऊँगा। यह कहना मुश्किल है। मैं इस टीम का हिस्सा बनकर और आपके सामने खेलकर वाकई बहुत उत्साहित था।”

“फ़िलहाल, रिहैब, रिकवरी और मज़बूत वापसी के लिए कड़ी मेहनत करना बाकी है। क्लब के साथ मेरी पहली बातचीत से ही, मुझे ट्रेंट, स्टाफ़, खिलाड़ियों और आप में से कई लोगों से गर्मजोशी का एहसास हुआ है, जो पहले ही मुझसे संपर्क कर चुके हैं। गेंद फेंके जाने से पहले मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद। मैं हर मैच देखूँगा और हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमों का उत्साहवर्धन करूँगा। अगर रिहैब में सुधार होता रहता है, और डॉक्टर खुश होते हैं, तो मैं सीज़न के अंत में आपके साथ रहना और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना पसंद करूँगा। कोई वादा नहीं। यही मेरा इरादा है।”

“कृपया ENGIE स्टेडियम को भरते रहें और शोर मचाते रहें। आपका समर्थन आपके विचार से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। प्यार के लिए शुक्रिया। दोनों थंडर टीमों को एक शानदार साल की शुभकामनाएं।”

