राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी (Congress General Secretary and MP Priyanka Gandhi) ने संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए मंगलवार को कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं। वो देश में एक ही व्यक्ति हैं, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं हैं।

शिव मौर्या 
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी (Congress General Secretary and MP Priyanka Gandhi) ने संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए मंगलवार को कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं। वो देश में एक ही व्यक्ति हैं, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि BJP ने उन्हें रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। आज लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोलने से पीछे नहीं हटते, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को इनके सच से डर लगता है।

राहुल गांधी ही एक व्यक्ति है इस देश में, जो 12 साल में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पचता नहीं है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे किसान परेशान हैं, देश की सारी संपत्ति अडानी-अंबानी को दे दी गई है, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर सरकार से कोई जवाब नहीं देता। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, नेहरू जी, इंदिरा जी की बातें उठती हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेड डील जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती।

आने वाले वक्त में संकट और बढ़ेगा। एक तरफ मोदी सरकार ट्रेड डील में अमेरिका के आगे झुक गई है, दूसरी तरफ जंग चालू है। इससे देश पर संकट बढ़ेगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संकट गहरा रहा है और यह और गहरा होगा। जिस तरह से हमारी सरकार ट्रेड डील में US के सामने झुकी है, उससे संकट और गहरा होगा। एक जंग भी चल रही है। तो, यह और गहरा होगा।

लोकसभा LoP के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट पर राहुल गांधी भी कहते हैं, “क्या बात होनी चाहिए? इस पर? या देश में लोग उनकी पॉलिसी की वजह से जो तकलीफ झेल रहे हैं?

LoP के तौर पर उन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर, वह कहती हैं, “ये बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि मेरा भाई सच बोलता है। पूरे देश में बस एक ही आदमी ऐसा रहा है जो उनके सामने नहीं झुका। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आया। सच लोगों के सामने है…तो, यही बात मुझे हंसी की बात लगी। वे सच पचा नहीं पा रहे…वह जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें

