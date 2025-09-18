Ray-Ban Display Glasses: मेटा ने पेश किया रे-बैन डिस्प्ले ग्लास और न्यूरल बैंड; जबरदस्त AI फीचर्स से लैस हैं दोनों डिवाइस

Ray-Ban Display Glasses: मार्क ज़करबर्ग ने आधिकारिक तौर पर एआई चश्मों के अगले संस्करण, मेटा रे-बैन डिस्प्ले, का अनावरण किया है, जिसे मेटा न्यूरल बैंड के साथ जोड़ा गया है। मेटा रे-बैन डिस्प्ले चश्मा पहला ऐसा प्रॉडक्ट है जो माइक्रोफ़ोन, स्पीकर, कैमरा और कंप्यूटिंग व एआई से लैस एक फुल-कलर डिस्प्ले के साथ आता है। प्रत्येक जोड़ी मेटा न्यूरल बैंड के साथ आती है, जो एक ईएमजी रिस्टबैंड है जो आपकी मांसपेशियों की गतिविधि से उत्पन्न संकेतों को आपके चश्मे के लिए कमांड में बदल देता है।

मेटा न्यूरल बैंड आज की तकनीक के टचस्क्रीन, बटन और डायल की जगह आपकी कलाई पर लगे सेंसर से ले लेता है, जिससे आप चुपचाप स्क्रॉल कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और निकट भविष्य में, सूक्ष्म और बारीक गति से संदेश भी लिख सकते हैं। कहा जाता है कि यह रिस्टबैंड लगभग सभी के लिए इस्तेमाल करने लायक है। यह बैंड किसी भी गतिविधि को उसके दिखाई देने से पहले ही माप लेता है। मेटा न्यूरल बैंड टिकाऊ, हल्का और पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक है, इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटे तक है और इसे IPX7 वाटर रेटिंग मिली है। यह बैंड वेक्टरन से बना है।

मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लास में ट्रांज़िशन लेंस हैं। यह छह घंटे तक की मिक्स्ड-यूज़ बैटरी लाइफ और 30 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ प्रदान करता है। यह एक पोर्टेबल चार्जिंग केस के साथ आता है। ग्लास पर मेटा एआई, विज़ुअल्स के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। अब यह आपको सिर्फ़ पढ़कर सुनाने के बजाय, उत्तर और स्टेप-बाय-स्टेप कमांड दिखा सकता है। मेटा न्यूरल बैंड का उपयोग करके अपने अंगूठे को एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ तेज़ी से स्वाइप करके आसानी से चरणों को पूरा करें।

मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लास के साथ, आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और अपने फ़ोन से टेक्स्ट और मल्टीमीडिया संदेशों को निजी तौर पर, बस एक चुटकी से, हाथों से मुक्त होकर देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप और मैसेंजर से लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और दोस्तों और परिवार को दिखा सकते हैं कि आप चश्मे के माध्यम से क्या देख रहे हैं। रियल टाइम कैमरा व्यूफाइंडर और ज़ूम कार्यक्षमता आपको पहली कोशिश में ही सही शॉट लेने में मदद करती है, और डिस्प्ले आपके पसंदीदा फ़ोटो और वीडियो को चुनना और साझा करना आसान बनाता है।

पेडेस्ट्रियन नेविगेशन फीचर के साथ ग्लास में अपने डेस्टिनेशन का चयन करके और अपने ग्लास के डिस्प्ले पर दिखाए गए क्षेत्र के विजुअल मैप के साथ स्टेप-बाय-स्टेप पैदल चलने के निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन नेविगेशन को बीटा चरण में चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया जाएगा और समय के साथ इसे और शहरों में भी शुरू किया जाएगा। इसमें लाइव कैप्शन और ट्रांसलेशन फीचर संसंकेत मिलने पर, यह आपके लिए दिए गए भाषण के लिए कैप्शन प्रदर्शित कर सकता है, या वास्तविक समय में आपके लिए चुनिंदा भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, और यह सब तब होगा जब आप बातचीत में उपस्थित और व्यस्त रहेंगे।

मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लास में म्यूजिक प्लेबैक के साथ ग्लास के डिस्प्ले पर दिखाए गए म्यूजिक कार्ड से आप जो सुन रहे हैं उसे रियल टाइम में देख सकते हैं। म्यूजिक चलाने के लिए अपने अंगूठे से बाएँ और दाएँ स्वाइप करना होगा, या अपनी उंगलियों को आपस में दबाकर और कलाई घुमाकर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप वास्तविक जीवन में स्पीकर डायल कर रहे हों।

रे-बैन डिस्प्ले ग्लास और न्यूरल बैंड की उपलब्धता

मेटा न्यूरल बैंड वाले मेटा रे-बैन डिस्प्ले चश्मे की शुरुआती कीमत $799 है। मेटा रे-बैन डिस्प्ले 30 सितंबर को अमेरिका में सीमित रिटेल स्टोर्स, जैसे बेस्ट बाय, लेंसक्राफ्टर्स, सनग्लास हट और रे-बैन स्टोर्स, पर उपलब्ध होगा। इसके तुरंत बाद चुनिंदा वेरिज़ोन स्टोर्स में भी उपलब्ध होगा। 2026 की शुरुआत में कनाडा, फ़्रांस, इटली और यूके में भी इसका विस्तार करने की योजना है। मेटा रे-बैन डिस्प्ले और इसके साथ आने वाला मेटा न्यूरल बैंड दो कलर ब्लैक और सैंड में उपलब्ध है।