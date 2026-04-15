RCB vs LSG Live : आज विराट कोहली और ऋषभ पंत की टीम के बीच होगी भिड़ंत, जानें- किसका अब तक पलड़ा भारी

RCB vs DC Live : आज आईपीएल 2026 का 23वां मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स की भिड़ंत रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाली है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस टीम का हिस्सा हैं। ये दोनों टीमें जब भी आमने-सामने रही हैं एक कड़ी टक्कर देखने को मिली है।

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी ) और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच अब तक कुल छह मैच खेले जा चुके हैं और आरसीबी 4-2 से आगे है, लेकिन उसे अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इस सीजन में प्रदर्शन की बात करें तो आरसीबी 4 मैचों में 3 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि लखनऊ ने दो मैच खेले हैं और उसे दो में जीत मिली है। दो में हार का सामना करना पड़ा है।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 23वां मैच कब खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 23वां मैच बुधवार 11 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 23वां मैच कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 23वां मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

RCB vs LSG : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 23वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।