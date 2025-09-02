  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक करें स्पेक्स, प्राइस और ऑफर डिटेल्स

Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक करें स्पेक्स, प्राइस और ऑफर डिटेल्स

Realme 15T Launched: रियलमी ने मंगलवार को भारत में अपने नए बजट स्मार्टफोन Realme 15T को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जो किफायती कीमत पर पावर-पैक फीचर्स के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी और 50MP का प्राइमरी कैमरा है। ये उन खरीदारों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कम बजट वाले डिवाइस की तलाश में हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Realme 15T Launched: रियलमी ने मंगलवार को भारत में अपने नए बजट स्मार्टफोन Realme 15T को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जो किफायती कीमत पर पावर-पैक फीचर्स के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी और 50MP का प्राइमरी कैमरा है। ये उन खरीदारों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कम बजट वाले डिवाइस की तलाश में हैं।

पढ़ें :- BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

Realme 15T को भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिनमें 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB शामिल हैं। 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। हालाँकि, 12GB+256GB वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत भारत में 24,999 रुपये है। लेकिन छूट के बाद, 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत 18,999 रुपये, 8GB+256GB की कीमत 20,999 रुपये और 12GB+256GB का हाई-एंड वैरिएंट 22,999 रुपये में उपलब्ध है।

Realme 15T के स्पेसिफिकेशन

प्रोसेसर: नया रियलमी फोन में MediaTek Dimensity 6400 MAX 5G चिपसेट दिया गया है। यह Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है। कंपनी 3 साल तक Android OS अपडेट और 4 साल तक Android सॉफ़्टवेयर अपडेट का वादा करती है। फोन जैसे AI Edit Genie, AI Snap Mode और AI Landscape कई AI फीचर्स- से लैस है।

डिस्प्ले: फोन में 6.57-इंच की AMOLED स्क्रीन 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ है। इसमें 2,160Hz PWM डिमिंग, 10-बिट कलर डेप्थ और 93 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है।

पढ़ें :- ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

कैमरा: Realme 15T में डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है। सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

बैटरी: फ़ोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गयी है, जो वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग के साथ आती है। यह 25.3 घंटे तक YouTube, 128.4 घंटे Spotify और 13 घंटे तक गेमिंग सेशन दे सकती है।

वज़न, रंग और IP रेटिंग: यह 7.79mm पतला है और इसका वज़न केवल 181 ग्राम है। यह डिवाइस सिल्क ब्लू, सूट टाइटेनियम और फ्लोइंग सिल्वर सहित तीन रंगों में उपलब्ध है। यह IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के साथ आता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया चिप भेंट की, बोले- भारत की स्थिरता का है प्रकाश स्तंभ

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया...

Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक करें स्पेक्स, प्राइस और ऑफर डिटेल्स

Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक...

चीन में दुनिया का पहला 6G चिप तैयार, अब 1 सेकंड में डाउनलोड होगी 50GB की मूवी

चीन में दुनिया का पहला 6G चिप तैयार, अब 1 सेकंड में...

OpenAI makes big investment in India : OpenAI बनाएगा 1 Gigawatt क्षमता वाला डेटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

OpenAI makes big investment in India : OpenAI बनाएगा 1 Gigawatt क्षमता...

Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बुक 5 किया लॉन्च; 15.6 इंच डिस्प्ले, 32GB RAM और 1TB SSD जैसे फीचर्स मौजूद

Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बुक 5 किया...

Google Play Store : गूगल का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से 77 खतरनाक एप्स को हटाया, दी ये चेतावनी

Google Play Store : गूगल का बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर से 77...