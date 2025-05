10000mAh Battery वाले रियलमी कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन का खुलासा, यूजर्स के लिए बैटरी की टेंशन खत्म

Realme 10000 mAh Concept Phone Unveiled: स्मार्टफोन ब्रांड Realme ने पहले ही चीनी बाजार में अपने Realme GT 7 स्मार्टफोन का अनावरण किया है, और अब ब्रांड भारत और वैश्विक बाजारों में Realme GT 7 सीरीज को जल्द पेश किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी ने 10,000mAh की बैटरी वाला एक नया कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन पेश किया है। यह कॉन्सेप्ट फोन उन लोगों के लिए लंबी बैटरी लाइफ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हमेशा बैटरी ड्रेनेज के बारे में चिंतित रहते हैं।

Realme ने आज आधिकारिक तौर पर अपने 10000 mAh कॉन्सेप्ट फोन का अनावरण किया है। जब भी बैटरी और फ़ास्ट चार्जिंग तकनीक की बात आती है, तो Realme हमेशा अपने उपभोक्ताओं के लिए कुछ नया और इनोवेटिव करने की कोशिश करता है। इस बार, इनोवेशन यह Realme 10000 mAh कॉन्सेप्ट फोन है। ऊपर दी गई तस्वीर से पता चलता है कि यह डिवाइस GT ब्रांडिंग के साथ भी आता है। रियर पैनल में एक सेमी-ट्रांसपेरेंट बैक, 10000 mAh ब्रांडिंग और टैगलाइन पावर दैट नेवर स्टॉप्स है, जबकि इसमें दो कैमरा सेंसर हैं।

See it in all its glory. realme 10000mAh concept phone!#realmeGT7Series #2025flagshipkiller pic.twitter.com/CZAUywdowy

— realme Global (@realmeglobal) May 6, 2025