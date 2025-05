Realme GT 7 Dream Edition की इस महीने भारतीय और वैश्विक बाज़ारों में होगी एंट्री; लॉन्च डेट आयी सामने

Realme GT 7 Dream Edition India Launch Date: चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता रियलमी ने पहले ही Realme GT 7 और Realme GT 7T स्मार्टफोन मॉडल के भारत और वैश्विक लॉन्च की योजना बना ली है, और हाल ही में Buds Air 7 Pro को भी उसी दिन दोनों बाजारों में पेश करने के लिए टीज़ किया गया था। अब, ब्रांड ने खुलासा किया है कि वह उसी दिन Realme GT 7 Dream Edition मॉडल भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है, और इस आगामी डिवाइस को भारतीय और वैश्विक बाजारों में टीज़ किया गया है।

रियलमी इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के ज़रिए Realme GT 7 Dream Edition को टीज़ किया है, जिससे पुष्टि होती है कि इसे 27 मई 2025 को भारतीय समय अनुसार, दोपहर 01:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह देश में एक अमेज़न स्पेशल प्रॉडक्ट भी होगा, जिसका मतलब है कि अमेज़न भारतीय बाज़ार में Realme GT 7 Dream Edition मॉडल के लिए भी आधिकारिक ऑनलाइन शॉपिंग पार्टनर होगा, ठीक वैसे ही जैसे Realme GT 7 और Realme GT 7T मॉडल के लिए है।

