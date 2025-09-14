Realme P3 Lite 5G: रियलमी ने भारत में लॉन्च किया नया बजट 5जी स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स, प्राइस और ऑफर्स डिटेल

Realme P3 Lite 5G: पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी (Realme) ने अपने नए Realme P3 Lite 5G फोन को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ब्रांड ने इस बजट सेगमेंट के फोन के स्पेसिफिकेशन पहले ही फ्लिपकार्ट और Realme India वेबसाइट पर अपनी माइक्रोसाइट के माध्यम से जारी कर दिये थे। नया फोन मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 प्रोसेसर के साथ आता है।

Realme P3 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और रेनवाटर स्मार्ट टच सपोर्ट के साथ 6.67-इंच डिस्प्ले दी गयी है। यह MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन, IP64 रेटिंग और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मज़बूत एल्युमीनियम कोनों के साथ आता है।

प्रोसेसर: इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 5G चिपसेट है, जिसे 18GB डायनामिक रैम (6GB + 12GB वर्चुअल) और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

बैटरी: नए रियलमी फोन में6000mAh की बैटरी है जो 45W फ़ास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: यह डिवाइस AI स्मार्ट सिग्नल एडजस्टमेंट, ब्लूटूथ के ज़रिए मुफ़्त कॉल और 300% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड सपोर्ट करता है।

ओएस: यह फोन रियलमी यूआई 6.0 (एंड्रॉइड 15 पर आधारित) पर चलता है।

कैमरा: फोन में पीछे की तरफ़ 32MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है, साथ ही AI क्लियर फेस, AI स्मार्ट लूप और AI रिप्लाई जैसे AI फ़ीचर भी हैं। फ़ोन में गूगल जेमिनी AI इंटीग्रेशन भी शामिल है।

Realme P3 Lite 5G की कीमत और उपलब्धता

Realme P3 Lite 5G के बेस वेरिएंट (4GB+128GB) की कीमत ₹10,499 है, जबकि टॉप वेरिएंट (6GB+128GB) की कीमत ₹11,499 है। ओपन सेल 22 सितंबर से शुरू होगी, जो फ्लिपकार्ट की BBD सेल से ठीक एक दिन पहले है, और यह फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया वेबसाइट और अन्य प्रमुख रिटेलर्स के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसके अलावा, लॉन्च के मौके पर, आपको ₹1,000 का अतिरिक्त तत्काल बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा।