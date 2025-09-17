  1. हिन्दी समाचार
  3. Redmi 15R 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च; 6.9 इंच डिस्प्ले और डाइमेंशन 6300 SoC जैसे शानदार फीचर्स से है लैस

Redmi 15R 5G launched in China: शाओमी के सब-ब्रांड Redmi ने Redmi 14R 5G के उत्तराधिकारी के रूप में Redmi 15R 5G को चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन पहले ही चाइना टेलीकॉम वेबसाइट पर एक लिस्टिंग के ज़रिए सामने आ चुके हैं। यह फोन 6.9 इंच एलसीडी डिस्प्ले, डाइमेंशन 6300 SoC और 12GB तक रैम के साथ आता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Redmi 15R 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: रेडमी 15R 5G में 6.9 इंच का एलसीडी डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1600 × 720 पिक्सल, 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट है। स्क्रीन 1200:1 कंट्रास्ट रेशियो के साथ 810 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM) प्रदान करती है।

प्रोसेसर: यह स्मार्टफोन 6nm प्रोसेस पर आधारित मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज द्वारा संचालित है।

मेमोरी: नया रेडमी फोन 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB सहित कई कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।

कैमरा: डिवाइस में 13MP का प्राइमरी रियर कैमरा और सेल्फी व वीडियो कॉल के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है।

ओएस: यह Android 15 पर आधारित Xiaomi HyperOS 2 कस्टम स्किन पर चलता है।

बैटरी: फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल 6000mAh की बैटरी है, जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के माध्यम से 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Redmi 15R 5G के कीमत और उपलब्धता

Redmi 15R 5G चार कलर ऑप्शन- ट्वाइलाइट पर्पल, लाइम ग्रीन, शैडो ब्लैक और क्लाउड व्हाइट में उपलब्ध है। चीन में, 4GB + 128GB मॉडल की कीमत CNY 1,099 से शुरू होती है, जबकि 6GB + 128GB वैरिएंट की कीमत CNY 1,599 है। 8GB + 128GB विकल्प की कीमत CNY 1,699 है, जबकि 8GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 1,899 है। 12GB + 256GB कॉन्फ़िगरेशन के टॉप-एंड वैरिएंट की कीमत CNY 2,299 है।

