Renault Kiger Evolution+ :  रेनॉल्ट काइगर का नय वेरिएंट Evolution+ भारत में लॉन्च , जानें इंजन और कीमत

Renault Kiger Evolution+ : रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी काइगर Kiger SUV के लाइनअप में विस्तार करते हुए 4 नए वेरिएंट पेश किए हैं। ये वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड (NA) और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं। दरअसल,बता दें कि कंपनी का मकसद ग्राहकों के लिए कीमत को और किफायती बनाना और 4 मीटर से कम लंबाई वाली बेहद प्रतिस्पर्धी SUV सेगमेंट में ज्यादा विकल्प देना है।

वहीं कीमत की बात करें तो रेनॉल्ट काइगर टर्बो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब मात्र ₹7.89 लाख हो गई है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV बनाती है।

Evolution+

इसी के साथ कंपनी ने एक नया Evolution+ वेरिएंट भी पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹6.99 लाख रखी गई है। आइए आपको इन गाड़ियों के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Turbo Kiger के लिए, पूरे भारत में एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं: Evolution+ मैनुअल के लिए ₹7,89,000, Techno Manual के लिए ₹8,45,000, Techno X-Tronic CVT के लिए ₹9,35,000, और Emotion Manual के लिए ₹9,35,000; वहीं Emotion X-Tronic CVT की कीमत ₹10,35,000 है।

इंजन और गियरबक्स

Renault Kiger का 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल या AMT का ऑप्शन मिलता है। ज्यादा पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 100 bhp की पावर देता है; मैनुअल वर्जन में इसका टॉर्क आउटपुट 152 Nm है और CVT के साथ यह 160 Nm का टॉर्क देता है।