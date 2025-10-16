रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में शाहिद अफरीदी का घमंड करेंगे चूर-चूर, हिटमैन इतिहास रचने के बेहद करीब

  1. हिन्दी समाचार
Record for most sixes in ODIs: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज आगाज 19 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस सीरीज में 'हिटमैन' यानी पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को चौके-छकके लगाते हुए देखने के लिए फैंस बेकरार हैं। वहीं, वनडे सीरीज में रोहित का बल्ला गरजा तो कई रिकॉर्ड खतरे में पड़ने वाले हैं। जिसमें एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शहीद अफरीदी के नाम है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 351 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व पाकिस्तानी ऑल राउंडर शाहिद अफरीदी के नाम है और भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। अगर रोहित 8 छक्के और लगाते हैं तो वह वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके अलावा, हिटमैन का बल्ला सीरीज के तीनों मैचों में चलता है तो भारत के पूर्व ओपनर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी टूट सकता है।

सहवाग ने भारत के लिए बतौर ओपनर अब तक सबसे ज्यादा 15758 रन बनाए हैं। वहीं, रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए 15584 रन बनाए हैं। यानी सहवाग को पीछे छोड़ने के लिए रोहित को सिर्फ 174 रन बनाने हैं।

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1- शहीद अफरीदी: 369 पारी- 351 छक्के

2- रोहित शर्मा: 265 पारी- 344 छक्के

3- क्रिस गेल: 294 पारी- 331 छक्के

4- सनथ जयसूर्या: 433 पारी- 270 छक्के

5- एमएस धोनी: 297 पारी- 229 छक्के

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर

1- वीरेंद्र सहवाग – 15758 रन

2- रोहित शर्मा – 15584 रन

3- सचिन तेंदुलकर – 15335 रन

4- सुनील गावस्कर – 12258 रन

5- शिखर धवन – 10867 रन

