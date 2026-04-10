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RR vs RCB Live Streaming : आज राजस्थान की आरसीबी से होगी भिड़ंत, दोनों ने नहीं हारे एक भी मैच

RR vs RCB Live Streaming : आज (10 अप्रैल) आईपीएल 2026 का 16वां असम के गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां पिछले बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को धूल चटाई थी। अब उनका सामना गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाला है। इस मैच में कड़ी टक्कर की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों ने इस सीजन हार का स्वाद नहीं चखा है। दोनों ही टीमों के बल्लेबाज जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं। आइये जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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RR vs RCB Live Streaming : आज (10 अप्रैल) आईपीएल 2026 का 16वां असम के गुवाहाटी में खेला जाना है, जहां पिछले बारिश से प्रभावित मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को धूल चटाई थी। अब उनका सामना गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाला है। इस मैच में कड़ी टक्कर की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों ने इस सीजन हार का स्वाद नहीं चखा है। दोनों ही टीमों के बल्लेबाज जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं। आइये जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

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RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच कब खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच कहां खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 16वां मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

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RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

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राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

RR vs RCB : राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 16वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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