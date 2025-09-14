Battle of Galwan की शूटिंग के बीच सलमान खान ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात

बॉलीवुड के भाईजान यानि सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ (Battle of Galwan) की शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं। इसी कारण वो बिगबॉस 19 का थर्ड वीकेंड वार नहीं होस्ट कर पाये। शूटिंग के बाद सलमान खान शनिवार को लेह के राज निवास में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। यह फिल्म भारतीय और चीनी सशस्त्र बलों के बीच 2020 गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है।

कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे सलमान

नीली शर्ट और डेनिम जींस में सलमान खान काफी स्मार्ट लग रहे थे । कविंदर गुप्ता के साथ एक सुखद मुलाकात का आनंद लेते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर वो शांत भाव और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सलमान को लद्दाख के उपराज्यपाल ने एक थंगका कैनवास पेंटिंग भी गिफ्ट की जिसमें पारंपरिक बौद्ध कला शैली में बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा,”बॉलीवुड आइकन सलमान खान ने राज निवास,#लेह में माननीय उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।”कुछ दिन पहले, सलमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर “बैटल ऑफ गलवान” की शूटिंग शुरू होने की घोषणा की थी। इस दौरान वो सेना की वर्दी में नजर आए। पोस्ट में उन्हें फिल्म के शीर्षक वाले क्लैपरबोर्ड के पीछे खड़े देखा जा सकता है। एक्टर की दमदार मूंछे उनके इस लुक को कंप्लीट करने के साथ उसमें जान डालने का काम कर रही थीं। कैप्शन में लिखा था- “#BattleOfGalwan।”

फिल्म में कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर

फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह पहली स्क्रीन शेयर करेंगी । अन्य कलाकारों में ज़ेन शॉ,अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी और विपिन भारद्वाज भी शामिल हैं। सलमान इसमें कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे। इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं।