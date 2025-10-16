AI ‘Erotica’ और किशोर सुरक्षा विवाद पर सैम ऑल्टमैन ने दी सफाई, बोले- यह वयस्कों को स्वतंत्रता देने का एक उदाहरण मात्र

AI ‘erotica’ and Teen Safety Controversy: ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कंपनी की चैटजीपीटी 'एडल्ट मॉडल' योजना पर आलोचना और उपहास के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। ऑल्टमैन ने आगामी परिवर्तनों के बारे में एक्स पर विवरण साझा किया, जिसमें उन्होंने किशोरों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए वयस्क उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के कंपनी के दृष्टिकोण पर जोर दिया है।
AI ‘erotica’ and Teen Safety Controversy: ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कंपनी की चैटजीपीटी ‘एडल्ट मॉडल’ योजना पर आलोचना और उपहास के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। ऑल्टमैन ने आगामी परिवर्तनों के बारे में एक्स पर विवरण साझा किया, जिसमें उन्होंने किशोरों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए वयस्क उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के कंपनी के दृष्टिकोण पर जोर दिया है।
सैम ऑल्टमैन ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘चैटजीपीटी में आने वाले बदलावों के बारे में यह ट्वीट, कामुकता के मुद्दे पर मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा उछल गया! यह वयस्कों को ज़्यादा उपयोगकर्ता स्वतंत्रता देने का एक उदाहरण मात्र था। इसे बेहतर ढंग से संप्रेषित करने का एक प्रयास इस प्रकार है: जैसा कि हमने पहले कहा है, हम किशोरों की निजता और स्वतंत्रता पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय ले रहे हैं। और हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी नीति में ढील नहीं दे रहे हैं। यह एक नई और शक्तिशाली तकनीक है, और हमारा मानना है कि नाबालिगों को काफ़ी सुरक्षा की ज़रूरत है।’
ओपनएआई के सीईओ ने आगे लिखा, ‘हम वयस्क उपयोगकर्ताओं के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार करने के सिद्धांत का भी बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे-जैसे एआई लोगों के जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लोगों को अपनी इच्छानुसार एआई का उपयोग करने की पूरी आज़ादी देना हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेशक यह सभी पर लागू नहीं होता: उदाहरण के लिए, हम अभी भी ऐसी चीज़ों की अनुमति नहीं देंगे जो दूसरों को नुकसान पहुँचाती हैं, और हम उन उपयोगकर्ताओं के साथ बहुत अलग व्यवहार करेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुज़र रहे हैं, उन उपयोगकर्ताओं से जो नहीं हैं। बिना किसी पितृसत्तात्मकता के हम उपयोगकर्ताओं को उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम दुनिया के चुने हुए नैतिक पुलिस नहीं हैं। जिस तरह समाज दूसरी उचित सीमाओं (जैसे आर-रेटेड फ़िल्में) में फ़र्क़ करता है, उसी तरह हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं।’
Ok this tweet about upcoming changes to ChatGPT blew up on the erotica point much more than I thought it was going to! It was meant to be just one example of us allowing more user freedom for adults. Here is an effort to better communicate it:
As we have said earlier, we are… https://t.co/OUVfevokHE
— Sam Altman (@sama) October 15, 2025