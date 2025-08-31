Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बुक 5 किया लॉन्च; 15.6 इंच डिस्प्ले, 32GB RAM और 1TB SSD जैसे फीचर्स मौजूद

Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में मार्च 2025 में गैलेक्सी बुक 5 सीरीज़ लॉन्च की थी। इस सीरीज में गैलेक्सी बुक 5 प्रो, गैलेक्सी बुक 5 प्रो 360 और गैलेक्सी बुक 5 360 तीन मॉडल पेश किए थे। अब कंपनी ने सीरीज का विस्तार करते हुए देश में नया गैलेक्सी बुक 5 लॉन्च किया है। यह डिवाइस इंटेल कोर अल्ट्रा 5 और अल्ट्रा 7 सीपीयू से लैस है। आइये नए सैमसंग लैपटॉप के फीचर्स और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 के स्पेसिफिकेशन

ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज 11 होम (बिज़नेस के लिए विंडोज 11 प्रो अनुशंसित)

प्रोसेसर: इंटेल® कोर™ अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 255U तक (5.2 गीगाहर्ट्ज़ तक पी-कोर, 12 एमबी कैश)

ग्राफ़िक्स: इंटेल® ग्राफ़िक्स

एनपीयू: इंटेल® एआई बूस्ट

डिस्प्ले: 15.6-इंच (39.62 सेमी) FHD IPS (1920 × 1080), एंटी-ग्लेयर

मेमोरी: 32 GB LPDDR5X (ऑनबोर्ड)

स्टोरेज: 1 TB NVMe SSD, 2 स्लॉट उपलब्ध

कैमरा और ऑडियो: 1080p FHD कैमरा, स्टीरियो स्पीकर (2 W × 2) डॉल्बी एटमॉस® के साथ, डुअल ऐरे माइक

कनेक्टिविटी: वाई-फाई 6 (Gig+), ब्लूटूथ v5.2, गीगाबिट ईथरनेट (10/100/1000)

पोर्ट: 1 × HDMI, 2 × USB-C, 2 × USB 3.2, 1 × RJ45 LAN, माइक्रोएसडी कार्ड रीडर, 1 × हेडफ़ोन/माइक कॉम्बो

कीबोर्ड और इनपुट: न्यूमेरिक कीपैड वाला प्रो कीबोर्ड, क्लिकपैड

सुरक्षा: TPM, फ़िंगरप्रिंट रीडर, सुरक्षा स्लॉट

बैटरी: 61.2 Wh, 45 W USB-C अडैप्टर, 19 घंटे तक प्लेबैक

आयाम और वज़न: 35.66 × 22.80 × 1.51 सेमी; 1.55 किग्रा

कलर ऑप्शन: ग्रे

सॉफ्टवेयर और विशेषताएं: गैलेक्सी बुक एक्सपीरियंस, मल्टी-कंट्रोल, सेकंड स्क्रीन, सैमसंग नोट्स, सैमसंग गैलरी, सैमसंग फ्लो, सैमसंग पास, क्विक शेयर, एआई सेलेक्ट, स्मार्टथिंग्स, स्क्रीन रिकॉर्डर, लाइव वॉलपेपर, सैमसंग स्टूडियो, और बहुत कुछ।

सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 की कीमत और उपलब्धता

सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 की भारत में शुरुआती कीमत ₹77,990 है और यह इंटेल® कोर™ अल्ट्रा 7 प्रोसेसर तक के कई कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। इसे Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, अधिकृत रिटेल आउटलेट्स और प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खरीदा जा सकता है। ग्राहक ₹10,000 तक के बैंक कैशबैक ऑफ़र और 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI का भी लाभ उठा सकते हैं। यह लैपटॉप ग्रे रंग में उपलब्ध है।