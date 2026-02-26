संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग XI में दिखेंगे 2 बड़े बदलाव

India vs Zimbabwe, Super 8 Group 1 : आज भारत और जिम्बाब्वे में से किसी एक टीम की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी-फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अगर उन्हें अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ऐसे में मेजबान भारत अपने प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है, जिसके संकेत साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार के बाद ही मिल गए थे।

भारत बनाम जिम्बाब्वे, सुपर- 8 का यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। क्रिकबज के अनुसार, बराबर साइज़ की चौकोर बाउंड्री, और मैच सेंट्रल पिच (No.5) पर खेला जाएगा। यह कन्फर्म है कि यह काली मिट्टी की सतह है, लेकिन भारत के लिए यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ल्ड कप में आठ जगहों में से चेपॉक का बॉलिंग स्ट्राइक-रेट सबसे खराब है और स्पिनरों के लिए बॉलिंग एवरेज दूसरा सबसे खराब है। इसके अलावा, हो सकता है कि उन्हें वह असली सतह मिल जाए जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। इस जगह पर शाम 7 बजे हुए दो मैचों में, पहली पारी का स्कोर 200/4 (अफ़गानिस्तान का) और 196/6 (USA का) रहा है।

भारत करेगा दो बड़े बदलाव

बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने बताया कि लेफ्ट-हैंडेड टॉप-थ्री में बदलाव के बारे में बातचीत हुई है। संजू सैमसन, जिन्होंने मैच से दो दिन पहले लंबे समय तक बैटिंग की और कीपिंग ड्रिल की, एक ऑप्शन हो सकते हैं। कोटक ने यह भी कन्फर्म किया कि रिंकू सिंह अपने बीमार पिता को देखने के लिए चले गए थे, लेकिन बुधवार शाम को लौटने वाले थे। अभी भी एक चांस है कि भारत उन्हें शामिल न करे और टॉप पर वज़न बढ़ाकर अपनी बैटिंग की गहराई बनाए रखे। ज़िम्बाब्वे के टॉप-ऑर्डर में सिर्फ़ दो लेफ्ट-हैंडर होने के कारण, उम्मीद है कि अक्षर पटेल भी अपनी जगह वापस पा लेंगे।

भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण सीवी, जसप्रीत बुमराह