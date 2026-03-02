  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ईरानी हमले के बाद सऊदी ने बंद की रास तनुरा तेल रिफाइनरी, दुनियाभर में पड़ेगा असर

ईरानी हमले के बाद सऊदी ने बंद की रास तनुरा तेल रिफाइनरी, दुनियाभर में पड़ेगा असर

Saudi Arabia shuts key oil Refinery : सऊदी अरामको ने ईरानी ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद अपनी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। सऊदी के सरकारी टेलीविज़न ने इस फ़ैसले की रिपोर्ट दी। जिसमें कहा गया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और इसे एहतियात के तौर पर बंद किया गया था। इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल की संभावना जतायी जा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Saudi Arabia shuts key oil Refinery : सऊदी अरामको ने ईरानी ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद अपनी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। सऊदी के सरकारी टेलीविज़न ने इस फ़ैसले की रिपोर्ट दी। जिसमें कहा गया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और इसे एहतियात के तौर पर बंद किया गया था। इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल की संभावना जतायी जा रही है।

पढ़ें :- Iran-Israel War: अमे​रिका-इजरायल कर रहे हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले...युद्ध के बीच ईरान ने किया बड़ा दावा

सऊदी अरामको की रिफाइनरी की कैपेसिटी हर दिन आधे मिलियन बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल बनाने की है। सोमवार को दम्माम के पास अपनी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया गया। जिसके बाद कुछ समय के लिए रिफाइनरी को बंद कर दिया। सऊदी के सरकारी टेलीविज़न ने एक “ऑफिशियल सोर्स” का हवाला देते हुए इस फैसले की खबर दी। उसने कहा कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ और उसका यह फैसला सावधानी के तौर पर लिया गया था।

बता दें कि ईरान पर हमलों ने सोमवार को दुनिया के बाज़ारों को हिलाकर रख दिया, U.S. फ्यूचर्स 1% से ज़्यादा गिर गए और तेल की कीमतें बढ़ गईं, हालांकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और तेल कंपनियों की बढ़त ने एशियाई ट्रेडिंग में नुकसान को कम करने में मदद की। यूरोपियन बाज़ार तेज़ी से नीचे खुले। जर्मनी का DAX 2.2% गिरकर 24,737.47 पर आ गया, जबकि पेरिस में CAC 40 1.9% गिरकर 8,413.91 पर आ गया। ब्रिटेन का FTSE 100 1% गिरकर 10,800.63 पर आ गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Iran-Israel War: अमे​रिका-इजरायल कर रहे हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले...युद्ध के बीच ईरान ने किया बड़ा दावा

Iran-Israel War: अमे​रिका-इजरायल कर रहे हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले...युद्ध के बीच...

ईरानी हमले के बाद सऊदी ने बंद की रास तनुरा तेल रिफाइनरी, दुनियाभर में पड़ेगा असर

ईरानी हमले के बाद सऊदी ने बंद की रास तनुरा तेल रिफाइनरी,...

'ईरान मिलिट्री कमांड के लोग अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं...' मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध के बीच ट्रंप का दावा

'ईरान मिलिट्री कमांड के लोग अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना...

PAK-Afghan War : ऑपरेशन सिंदूर में तबाह नूर खान बेस पर अफगानिस्तान का हमला, 35 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

PAK-Afghan War : ऑपरेशन सिंदूर में तबाह नूर खान बेस पर अफगानिस्तान...

US-इजरायल और ईरान की लड़ाई में भारत किसके साथ? PM मोदी ने अपने बयान से कर दिया साफ

US-इजरायल और ईरान की लड़ाई में भारत किसके साथ? PM मोदी ने...

ईरान को रोकने के लिए US के साथ आए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जानिए क्या है अगला प्लान?

ईरान को रोकने के लिए US के साथ आए ब्रिटेन, फ्रांस और...