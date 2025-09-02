  1. हिन्दी समाचार
  3. SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया चिप भेंट की, बोले- भारत की स्थिरता का है प्रकाश स्तंभ

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पहली मेड-इन-इंडिया 32-बिट प्रोसेसर चिप (First Made-in-India 32-Bit Processor Chip) भेंट की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पहली मेड-इन-इंडिया 32-बिट प्रोसेसर चिप (First Made-in-India 32-Bit Processor Chip) भेंट की। इस प्रस्तुति ने देश की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज पांच सेमीकंडक्टर इकाईयों का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। एक इकाई की पायलट लाइन पूरी हो गई है और हमने अभी-अभी पीएम मोदी को पहली भारत निर्मित चिप भेंट की है। कुछ ही महीनों में दो और इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। पांच और इकाइयों का डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। चिप निर्माण के लिए सभी इकोसिस्टम साझेदार यहां मौजूद हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं, वैश्विक नीतिगत उथल-पुथल ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस अशांत समय में, भारत स्थिरता और विकास के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। इस अनिश्चित समय में, आपको भारत आना चाहिए क्योंकि हमारी नीतियां स्थिर हैं। मिशन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए, वैष्णव ने कहा किकुछ साल पहले ही, हम एक नई शुरुआत करने के लिए पहली बार मिले थे। हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। हमने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध उद्योग जगत के दिग्गजों की एक टीम को एक साथ लाया और क्रियान्वयन पर पूरी तरह केंद्रित होकर नई यात्रा शुरू की। और आज, साढ़े तीन साल की छोटी सी अवधि में, दुनिया भारत की ओर विश्वास से देख रही है।

वैश्विक निवेशकों को भारत की सेमीकंडक्टर विकास गाथा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने देश की बढ़ती मांग की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आपको भी भारत आना चाहिए क्योंकि मांग मजबूत है। पिछले एक दशक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़ा है। मेक इन इंडिया के हर क्षेत्र में नए संयंत्रों को बढ़ावा देने के साथ, सेमीकंडक्टर की मांग हर तिमाही बढ़ रही है। इसलिए यह आपके लिए भारत में आने का समय है।

उन्होंने आगे कहा कि इस “आधारभूत उद्योग” की नींव बहुत अच्छी तरह से रखी गई है। साथ ही, उन्होंने वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत की भूमिका के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि मित्रों, हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं। वैश्विक नीतिगत उथल-पुथल ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस अशांत समय में, भारत स्थिरता और विकास के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। मंत्री ने भारत के नीतिगत ढांचे की स्थिरता और व्यावसायिकता के बारे में भी बताया।

वैष्णव ने कहा कि इस अनिश्चित समय में, मित्रों, आपको भारत आना चाहिए क्योंकि हमारी नीति स्थिर है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन को पारदर्शी और पेशेवर तरीके से प्रबंधित किया है। हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से लेकर रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों तक, सभी महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया है। हमारे निर्णय सेमीकंडक्टर उद्योग के पेशेवरों द्वारा किए गए गहन विश्लेषण पर आधारित हैं।

