  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान कल 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, सीतापुर जेल में हैं बंद

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान कल 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, सीतापुर जेल में हैं बंद

सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होगी। करीब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि, जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की सभी प्रक्रिया को पूरी कर ली है और कल सुबह उनकी सीतापुर जेल से रिहाई हो जाएगी।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होगी। करीब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि, जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की सभी प्रक्रिया को पूरी कर ली है और कल सुबह उनकी सीतापुर जेल से रिहाई हो जाएगी।

पढ़ें :- UP News : चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित 127 दलों को जारी किया नोटिस, नहीं दिया खर्च का हिसाब

कहा जा रहा है कि, जेल से रिहा होने के बाद आजम खान सीधे रामपुर पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं, आजम खान की रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने ​सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उनकी रिहाई शांतिपूर्ण हो सके। वहीं, आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद प्रदेश का राजनीतिक तापमान भी बढ़ेगा। दरअसल, आजम खान को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ऐसे में अब रिहाई के बाद उनका अगला कदम क्या होगा इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

आजम खान पर लगे हैं कई आरोप
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति को हानि समेत अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। कुछ मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत भी मिली है लेकिन कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है।

 

पढ़ें :- इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर कुछ दिनों बाद हुआ विवाद तो कर दिया कत्ल, दोस्त के साथ 95 किमी दूर शव को लगाया ठिकाने?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान कल 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, सीतापुर जेल में हैं बंद

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान कल 23 महीने बाद जेल से...

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द करे आवेदन

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द...

आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, चाहे ब्रांड कोई भी हो: पीएम मोदी

आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का...

UP News : चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित 127 दलों को जारी किया नोटिस, नहीं दिया खर्च का हिसाब

UP News : चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित 127 दलों...

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें हुई मुरादाबाद में ताजा, बेटी ने प्रेमी संग पिता और भाई को जेल भेजनें के लिये की एक बेगुनाह युवक की हत्या

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें...

“पालिका अध्यक्ष ने बांटे कूड़ेदान, व्यवसायियों से पॉलिथीन छोड़ने की अपील”

“पालिका अध्यक्ष ने बांटे कूड़ेदान, व्यवसायियों से पॉलिथीन छोड़ने की अपील”