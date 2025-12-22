  1. हिन्दी समाचार
  3. बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर शेख हसीना ने दिया बड़ा बयान , बोली ‘इसी अराजकता ने मेरी सरकार उखाड़ फेंकी…

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या  के बाद   वहाँ की  पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होने बांग्लादेशी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना ने कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर के शासन में अराजकता फैल रही है।इसके साथ शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश से उनके जाने के बाद से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गयी है। ऐसी स्थिति से बांग्लादेश के साथ ही पड़ोसी मुल्क भारत से भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद छिड़ा बवाल, भारत पर लग रहे ​आरोप

शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को दी चेतावनी

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक फेमस चैनल को दिये ई मेल इंटरव्यू  में कहा कि अंतरिम प्रशासन के तहत किसी युवा नेता की हत्या देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है।शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा कर ही रही है, लेकिन ऐसे हालात पड़ोसी मुल्कों के साथ ही रिश्ते खराब कर सकते हैं, खासतौर पर भारत के साथ।

बांग्लादेश सरकार की खत्म हो रही विश्वसनीयता

शेख हसीना ने आगे कहा कि यह दुखद हत्या उस अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और मोहम्मद यूनुस के शासन में यह और भी बढ़ गई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा एक आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ है।

पढ़ें :- उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश, अवामी लीग और छायानट का दफ्तर फूंका, 4 शहरों में हिंसा...

शेख हसीना ने आगे कहा कि भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हर चीज को बर्बाद होते देख रहा है। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता है।

 

 

पढ़ें :- देश सुरक्षा को लेकर अजीत डोभाल ने किया बड़ा दावा , बोले 'सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश में 2013 के बाद......

 

 

 

 

 

पढ़ें :- Bangladesh former PM Sheikh Hasina : शेख हसीना और उनके परिवार को बड़ा झटका ,वोटर कार्ड ब्लॉक , अगले चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट
