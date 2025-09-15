सूर्य कुमार ब्रिगेड की अनदेखी से बौखलाए शोएब अख्तर, बोले-‘मैं निःशब्द हूं और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं? भारत को सलाम

नई दिल्ली। एशिया कप (Asia Cup) मुकाबले में टीम इंडिया खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने पर पाक के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Former Pakistani Fast Bowler Shoaib Akhtar) ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटकल मत बनाइए। उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Pakistani captain Salman Ali Agha) के पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन सेरिमनी (Post-Match Presentation Ceremony) के बहिष्कार के फैसले का भी समर्थन किया।

बता दें कि रविवार को टीम इंडिया ने दुबई में एशिया कप (Asia Cup) के मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से शिकस्त दी। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने न एक दूसरे से न हाथ मिलाया और न ही आंखें। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए कुछ देर तक इंतजार भी किया, लेकिन मैदान में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंचा। कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और शिवम दुबे (Shivam Dubey) भारत को जीत दिलाने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गए थे।

जब पाकिस्तानी टीम Pakistani Team) हाथ मिलाने के लिए ग्राउंड पर इंतजार कर रही थी तब भारत के सपोर्ट स्टाफ ड्रेसिंग रूम (India’s Support Staff Dressing Room) के दरवाजे बंद करते दिखे। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कहा कि ‘मैं निःशब्द हूं। ये देखना दिल तोड़ने वाला है और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं? भारत को सलाम। चीजों को राजनीतिक मत बनाओ। क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। झगड़े होते हैं, यहां तक कि आपके घर में भी होते हैं। उसे भूलिए और आगे बढ़िए। यह क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाइए, अपनी गरिमा दिखाइए।

अख्तर ने पाकिस्तानी कप्तान द्वारा पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन (Post-Match Presentation) के बहिष्कार को ठीक ठहराया। उन्होंने कहा कि ठीक किया सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने, वो नहीं गया पोस्ट मैच में, गुड।’