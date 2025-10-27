IND vs AUS: ICU में एडमिट हुए श्रेयश अय्यर , सिडनी मैच के दौरान हुए चोटिल

  1. हिन्दी समाचार
टीम इंडिया स्टार  श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगने के बाद सिडनी के अस्पताल में भर्ती किया गया है और उन्हें आईसीयू (ICU) में रखा गया है। श्रेयश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच खेल रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ।मैच में अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ने के लिए पीछे की ओर दौड़ लगाई थी। कैच तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान उनकी बाईं पसली (Shreyas Iyer rib cage) में चोट लग गई। ड्रेसिंग रूम लौटने के बाद उन्हें तेज दर्द और असहजता महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक रिपोर्ट  के अनुसार अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) हुई है और इसलिए उन्हें ICU में भर्ती किया गया है।

चोटिल    वापसी में लगेगा समय

अय्यर की पसलियां टूटने के बाद उनकी वापसी में अभी कुछ वक़्त लगेगा । सूत्र ने बताया कि श्रेयस को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें रिकवर होने में  थोड़ा ज्यादा समय लगेगा । बता दें अभी क्रिकेट के फील्ड में श्रेयस की वापसी में काफी वक़्त लगेगा।श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम के लिए उपकप्तान के लिए चुना गया था, जहां शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

श्रेयश अय्यर  तीसरे वनडे मैच के दौरान हुए थे चोटिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा  वनडे मैच जो कि सिडनी में खेला गया था, उस मैच में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 33.3 ओवर के खेल तक 3 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए थे।इस बीच हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर इनसाइट आउट शॉट खेलने की कोशिश में एलेक्स कैरी ने गेंद को मिस टाइम कर दिया। उस दौरान श्रेयस (Shreyas Iyer Catch) बैकवर्ड प्वाइंट पर फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और पीछे की ओर दौड़ लगाकर शानदार कैच लपका। हालांकि, इस दौरान वह कंट्रोल में नजर नहीं आए और उनका बैलेंस डिसबैलेंस हुआ। वे गेंद पकड़ने के बाद दो-तीन पलटी खा गए और इस दौरान उनकी बाईं पसलियां टूट गई।

