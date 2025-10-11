Shubman Gill 10th Test 100: शुबमन गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक, विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

  1. हिन्दी समाचार
Shubman Gill 10th Test 100: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी है। इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में सभी बल्लेबाजों ने भूमिका निभाई। जिसमें सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की 175 और कप्तान शुभमन गिल की 129 रनों की पारी शामिल रही है। गिल का यह 10वां शतक है, जबकि कप्तान के रूप में पांचवां शतक है।

पढ़ें :- भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और कप्तान गिल का शतक

कप्तान शुभमन गिल पहले दिन सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते दिखे, लेकिन दूसरे दिन आज उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया। दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल के जल्दी रन आउट होने के बाद गिल ने एक छोर से पकड़े रखा। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल के साथ अहम साझेदारियां की। गिल ने अपनी पारी की 177वीं गेंद पर 3 रन दौड़कर अपना शतक पूरा किया। हालांकि, भारतीय कप्तान ने शतक पूरा होने के बाद भी प्रहार जारी रखा। पारी घोषित पर वह 196 गेंदों पर 129 रन बनाकर नाबाद लौटे। गिल ने अपनी इस पारी के दौरान 16 चौके और दो छकके जड़े।

गिल के नाम हुए ये रिकॉर्ड

शुबमन गिल ने शतक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, वह कप्तान के रूप में सबसे कम पारियों में 5 टेस्ट शतक तक पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे सिर्फ एलेस्टेयर कुक (नौ पारी) और सुनील गावस्कर (10 पारी) ही आगे हैं।  कप्तान के रूप में 12 पारियों में शुभमन गिल का यह पांचवां टेस्ट शतक आया है। वह एक भारतीय कप्तान द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में पांच टेस्ट शतक वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2017 और 2018 के दौरान ये कारनामा किया था।

पढ़ें :- Video: यशस्वी जायसवाल ने 'अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी', 175 के स्कोर पर रन आउट, दोहरे शतक से चूके
