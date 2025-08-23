सात हजार रुपये से भी कम में लॉन्च हुआ 12GB RAM और 5000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन! चेक करें डिटेल्स

Smartphone under Rs 7000: आईटेल ने अपने नए बजट itel Zeno 20 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए आईटेल ज़ेनो 10 का उत्तराधिकारी है। इसकी सबसे खास बात इसकी कीमत है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत 5,999 रुपये है। अपनी कीमत के बावजूद, इस फोन में सभी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हैं। आइये नए आईटेल स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

itel Zeno 20 स्मार्टफोन में 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले है जो HD+ स्क्रीन रेज़ोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह ऑक्टा-कोर T7100 प्रोसेसर द्वारा संचालित है, इसमें क्रमशः 3 या 4 जीबी रैम और 64 जीबी या 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। यह Android 14 Go एडिशन पर चलता है। डिवाइस में USB टाइप-C चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी है। इसमें HDR सपोर्ट वाला 13MP का रियर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा है।

नए आईटेल स्मार्टफोन की अन्य विशेषताओं में IP54 रेटिंग, 3 साल की फ़्लूएंसी गारंटी, DTS साउंड एन्हांसमेंट, साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट सेंसर, हिंदी कमांड सपोर्ट वाला Aivana 2.0 वॉइस असिस्टेंट, फाइंड माई फ़ोन, लैंडस्केप मोड, डायनामिक बार, 8GB तक वर्चुअल रैम, 3.5mm ऑडियो जैक, फेस अनलॉक, डुअल सिम, डेडिकेटेड माइक्रोएसडी स्लॉट, वाई-फ़ाई, ब्लूटूथ और 4G कनेक्टिविटी शामिल हैं।

itel Zeno 20 की कीमत और उपलब्धता

3 GB RAM/64GB (5GB वर्चुअल रैम) – ₹5,999

4 GB RAM/128GB (8GB वर्चुअल रैम) – ₹6,899

यह स्टारलिट ब्लैक, स्पेस टाइटेनियम और ऑरोरा ब्लैक रंग विकल्पों में उपलब्ध है। कंपनी बेस वेरिएंट पर ₹250 और 4/128GB वेरिएंट पर ₹300 का लॉन्च डिस्काउंट दे रही है। यह स्मार्टफोन 25 अगस्त से अमेज़न पर उपलब्ध होगा।