  3. Sony Xperia 10 VII: शानदार डिजाइन और 2 दिन तक चलने वाली बैटरी के साथ सोनी का नया फोन लॉन्च

Sony Xperia 10 VII Launch: सोनी ने आज आधिकारिक तौर पर नए स्मार्टफोन Sony Xperia 10 VII को लॉन्च कर दिया है। नए डिज़ाइन वाले रियर कैमरा मॉड्यूल और दो दिनों तक चलनी वाली बैटरी के साथ इस फोन को ग्लोबल मार्केट में उतारा गया है। इस डिवाइस में कई बेहतरीन फीचर्स दिये गए हैं। आइये नए सोनी फोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Sony Xperia 10 VII स्मार्टफोन में एक नया, आकर्षक और सोफिस्टीकेटेड डिज़ाइन है। इसमें एक गोली के आकार का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो रियर कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है। यह कैमरा मॉड्यूल पिक्सेल डिवाइस जैसा ही दिखता है। स्मार्टफोन के बाईं ओर एक समर्पित शटर बटन है जो क्विक शूटिंग को सक्षम बनाता है। यह बटन स्क्रीन बंद होने पर भी कैमरा तुरंत चालू कर देता है ताकि आप तुरंत तस्वीरें ले सकें।

नए फोन में 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले दी गयी है जो FHD+ स्क्रीन रेज़ोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 3 प्रोसेसर पर चलता है इसके साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। यह एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है और कंपनी ने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। डिवाइस में 5000mAh की बैटरी है और यह PD फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके 2 दिन तक चलने का दावा किया गया है।

Xperia 10 VII में OIS सपोर्ट वाला 50MP का Exmor RS मेन कैमरा और पीछे की तरफ 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है। आगे की तरफ, 8MP का सेल्फी कैमरा है। अन्य फीचर्स में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, हाई-रेज़ ऑडियो, स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, क्लिक टू सर्च फीचर, WiFi 6E, ब्लूटूथ 5.4, NFC, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, और IP65 व IP68 रेटिंग शामिल हैं। इसका माप 156x67x8.3 मिमी और वज़न 168 ग्राम है।

यह डिवाइस फ़िरोज़ी, चारकोल ब्लैक और सफ़ेद रंगों में उपलब्ध है। इसकी कीमत HK$3,299/ €449 है।

