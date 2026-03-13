  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Summar AC Servicing :  एसी सर्विसिंग कराते समय इन बातों का रखें ध्यान, तभी मिलेगी सही कूलिंग

Summar AC Servicing :  एसी सर्विसिंग कराते समय इन बातों का रखें ध्यान, तभी मिलेगी सही कूलिंग

 तेज धूप और पसीने के मौसम गर्मी का असर होने लगा है। ऐसे में गर्मी की समस्या से छुकारा पाने के लिए ज़्यादातर घरों में एयर कंडीशनर एक ज़रूरी उपकरण बन जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shantanu Narayen : टेक दिग्गज शांतनु नारायण पद से दे रहे हैं इस्तीफा, जानें  Adobe CEO तक का पूरा सफर

Shantanu Narayen : टेक दिग्गज शांतनु नारायण पद से दे रहे हैं...

AI+ Pulse 2 फोन 15 मिनट में हुआ Out of Stock, 19 मार्च को फिर शुरू होगी सेल

AI+ Pulse 2 फोन 15 मिनट में हुआ Out of Stock, 19...

Summar AC Servicing :  एसी सर्विसिंग कराते समय इन बातों का रखें ध्यान, तभी मिलेगी सही कूलिंग

Summar AC Servicing :  एसी सर्विसिंग कराते समय इन बातों का रखें...

Poco X8 Pro Iron Man Edition की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म, Flipkart पर बैनर लाइव

Poco X8 Pro Iron Man Edition की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म,...

9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro Max, ब्रांड ने किया कंफर्म

9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro...

Elon Musk X Money : एलोन मस्क अगले महीने लॉन्च करेंगे X Money , यूजर्स को मिलेगा नया डिजिटल पेमेंट फीचर

Elon Musk X Money : एलोन मस्क अगले महीने लॉन्च करेंगे X...