Summar AC Servicing :  एसी सर्विसिंग कराते समय इन बातों का रखें ध्यान, तभी मिलेगी सही कूलिंग

Summar AC Servicing : तेज धूप और पसीने के मौसम गर्मी का असर होने लगा है। ऐसे में गर्मी की समस्या से छुकारा पाने के लिए ज़्यादातर घरों में एयर कंडीशनर एक ज़रूरी उपकरण बन जाता है। इसके पहले सर्दियों के मौसम में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बंद रहता है। इस वजह से एयर कंडीशनर में, फ़िल्टर और कॉइल के अंदर धूल जमा हो सकती है और छोटी-मोटी तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। जब तापमान बढ़ने लगता है, तो एसी को अचानक हर दिन लंबे समय तक चलाना पड़ता है। अगर यूनिट की ठीक से सर्विसिंग नहीं हुई है, तो यह कम कुशलता से ठंडा कर सकता है या गर्मी के चरम दिनों में काम करना बंद भी कर सकता है। इसीलिए गर्मी के मौसम से पहले एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करवाना ज़रूरी माना जाता है। बहुत से लोग रखरखाव के लिए तकनीशियन को बुलाते हैं। यहाँ एक चेकलिस्ट दी गई है कि तकनीशियनों को एसी सर्विसिंग के दौरान आदर्श रूप से किन चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए।

एयर फिल्टर की सफाई

एयर फिल्टर हवा के प्रवाह और घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ, फिल्टर में धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हवा का प्रवाह बाधित होता है और कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

कंडेंसर की सफाई

बाहरी इकाई की सफाई करके उसमें जमा गंदगी को हटाना, जिससे ऊष्मा का कुशल आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।

ड्रेनेज पाइप को साफ करना

पानी के रिसाव को रोकने के लिए नाली पाइप को साफ करना।

विद्युत निरीक्षण

सुरक्षा संबंधी खतरों को रोकने के लिए तारों और घटकों में टूट-फूट की जांच करना