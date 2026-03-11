T20 Ranking Update : वरुण चक्रवर्ती ने टी20आई रैंकिंग में गंवाई नंबर- 1 की पोजीशन, ईशान किशन की लंबी छलांग

T20 Ranking Update : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के कारण वरुण चक्रवर्ती ने T20I गेंदबाजों में अपना टॉप स्थान राशिद खान को गंवा दिया। लेकिन, भारत के खिताब जीतने के सिलसिले ने उनके कई व्हाइट-बॉल स्टार्स को रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। जिनमें स्टार फेसर जसप्रीत बुमराह और स्पिनर अक्षर पटेल शामिल हैं।

टी20आई बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप पर बदलाव हुआ, T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी टॉप पोजीशन अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान से गंवा बैठे। पिछले हफ्ते कोई मैच नहीं खेलने के बावजूद राशिद के नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने से चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि आदिल राशिद (एक जगह ऊपर चौथे), जसप्रीत बुमराह (एक जगह ऊपर छठे) और अक्षर पटेल (छह जगह ऊपर 17वें) को T20 वर्ल्ड कप के दौरान अच्छी कोशिशों का इनाम मिला और उन्हें कुछ अच्छी बढ़त मिली।

बल्लेबाजों की रैंकिंग अभिषेक टॉप पर बरकरार

अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ब्लैक कैप्स के खिलाफ अपनी तेज़ हाफ सेंचुरी के बाद टॉप पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, जबकि उनके साथी बाएं हाथ के इशान किशन अब उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हैं, जो टूर्नामेंट में अपने 317 रन के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। किशन ने अपने करियर की सबसे अच्छी रेटिंग हासिल की और अभिषेक से सिर्फ़ चार रेटिंग पॉइंट पीछे रह गए, जबकि न्यूज़ीलैंड के टिम सीफ़र्ट (चार पायदान ऊपर छठे स्थान पर) और इंग्लैंड के जैकब बेथेल (17 पायदान ऊपर 16वें स्थान पर) ने भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान कुछ ज़बरदस्त पारियों के बाद अपने करियर के सबसे अच्छे नंबर हासिल किए।

न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन को सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक बनाने का फायदा मिला है। वह सात पायदान ऊपर 20वें स्थान पर आ गए हैं। जबकि भारत के संजू सैमसन (18 पायदान ऊपर 22वें स्थान पर) और शिवम दुबे (चार पायदान ऊपर 27वें स्थान पर) टूर्नामेंट में कुछ अच्छी कोशिशों के बाद बैटिंग रैंक में और ऊपर आ गए।

ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पांड्या टॉप पर पहुंचने के करीब

टी20आई ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने की रेस भी कड़ी रही, इस हफ़्ते ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा और भारत के स्टार हार्दिक पांड्या ने अपने करियर की सबसे अच्छी रेटिंग हासिल की और इस कैटेगरी में टॉप दो जगहों पर रहे। न्यूज़ीलैंड के कप्तान ने भी T20I ऑलराउंडर्स के लिए तीन पायदान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की सबसे अच्छी रेटिंग हासिल की, जबकि इंग्लैंड के विल जैक्स (पांच पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) ने T20 वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बढ़त हासिल की।