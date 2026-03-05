T20 World Cup 2026 : विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को किया पस्त, 8 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला 

  1. हिन्दी समाचार
सूर्या ब्रिगेड ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। ये इस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अब टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जिसने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुम्बई। सूर्या ब्रिगेड ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। ये इस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अब टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जिसने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। दूसरा सेमीफाइनल जीतने के लिए भारत ने जीत के लिए 254 रन का रिकॉर्ड टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करने में इंग्लैंड की टीम नाकाम रही।

इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सबसे सफल बल्लेबाज जैकब बैथल रहे, जिन्होंने सेमीफाइनल में शानदार शतक जड़ा। जैकब बैथल ने 48 गेंदों पर 7 छक्के की मदद से 105 रन बनाए। ये उनके T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक रहा। मगर बैथल के इस शतक के बावजूद इंग्लैंड की टीम जीत से दूर रह गई।

पंड्या सबसे सफल गेंदबाज

भारत की ओर से हार्दिक पंड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत की ओर से सेमीफाइनल में 6 गेंदबाजों ने बॉल डाली, जिसमें से 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। पंड्या को छोड़कर बाकी 4 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया।

भारत ने बनाया नॉक आउट का सबसे बड़ा स्कोर

टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253 रन बनाए थे, जो कि T20 वर्ल्ड कप के नॉक आउट में बना सबसे बड़ा स्कोर है। भारत को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाने में संजू सैमसन के दमदार अर्धशतक की सबसे बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने टीम इंडिया को वो शुरुआत दिलाई, जिसके दम पर वो 253 रन के स्कोर तक पहुंच सकी।

संजू सैमसन ने 211 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 42 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के शामिल रहे। उनके बाद सबसे ज्यादा शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रन बनाए । हार्दिक पंड्या ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए। वहीं तिलक वर्मा ने 6 गेंदों पर 21 रन बनाए।

