T20I Rankings Update : वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का टी20 रैंकिंग में हर तरफ दबदबा, देखें- लेटेस्ट अपडेट

T20I Rankings Update : आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन भारत के स्टार प्लेयर्स ने रैंकिंग में एक बड़ा बूस्ट मिला है। टीम के कई बड़े नामों ने रैंकिंग के लेटेस्ट अपडेट में अपनी जगह बनाई है। ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर अपनी बढ़त और बढ़ा ली है। जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव की टॉप- 10 में वापसी हुई है।

भारत के लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मैचों में दो हाफ-सेंचुरी लगाकर टॉप पर अपनी बढ़त को 80 रेटिंग पॉइंट्स तक बढ़ा लिया है। अभिषेक की 929 पॉइंट्स की रेटिंग उनके करियर की सबसे ज़्यादा रेटिंग 931 से सिर्फ़ दो कम है, जो उन्होंने पिछले साल एशिया कप के दौरान हासिल की थी। इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट (849 रेटिंग पॉइंट्स) अभी भी उनके सबसे करीबी चैलेंजर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा (781) हैं।

सूर्यकुमार यादव पांच पायदान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर आ गए हैं, उन्होंने गुवाहाटी में ब्लैक कैप्स के खिलाफ़ तीसरे T20I में 57* रनों की पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या (एक स्थान ऊपर तीसरे नंबर पर) और शिवम दुबे (छह स्थान ऊपर 11वें नंबर पर) ने T20I ऑलराउंडरों की लेटेस्ट रैंकिंग में जगह बनाई है। स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह गेंदबाज़ों की लेटेस्ट रैंकिंग में चार पायदान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती सीरीज़ के पहले दो मैचों में तीन विकेट लेकर टॉप पर बने हुए हैं।