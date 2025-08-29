World’s Slimmest Phone: भारत में 4 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का सबसे पतला फोन, फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज लाइव

World’s Slimmest Smartphone: टेक्नो पोवा स्लिम 5G का भारतीय बाज़ार में लॉन्च अब आधिकारिक हो गया है और यह अगले हफ़्ते देश में लॉन्च होगा। इसका फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज भी भारत में लाइव हो गया है, जहां इसके कुछ फ़ीचर्स और डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में और पढ़ें।

टेक्नो के आगामी पोवा स्लिम 5G को ‘दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन’ टैगलाइन के साथ टीज़ किया गया है और टेकआर्क अगस्त 2025 के अनुसार, यह दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व डिस्प्ले वाला 5G स्मार्टफोन है। इस बहुप्रतीक्षित डिवाइस का आधिकारिक लॉन्च भारत में 4 सितंबर 2025 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है, और यह फ्लिपकार्ट यूनिक उत्पाद के रूप में बाज़ार में आएगा। इसके टीज़ किए गए स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो, इसका अल्ट्रा स्लिम फॉर्म फैक्टर डिज़ाइन ही टेक्नो पोवा स्लिम 5G को सबसे अलग बनाता है, साथ ही इसमें क्षैतिज रूप से रखा गया गोली के आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैशलाइट है (~ जो टेक्नो के स्पार्क स्लिम मॉडल जैसा दिखता है)।

डिवाइस के लिए एक सफेद रंग का वेरिएंट भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसका डिस्प्ले डुअल-कर्व्ड है, और इसमें बीच में एक पंच-होल सेल्फी कैमरा और पतले सममित बेज़ेल्स हैं। इसके अलावा, भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला ELLA AI भी इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, और सर्किल टू सर्च, AI राइटिंग असिस्टेंट जैसी कई अन्य सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होंगी। डिज़ाइन और AI फीचर्स के अलावा, इसके कनेक्टिविटी पहलुओं की भी जानकारी दी गई है। Tecno Pova Slim 5G बिना नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट वाले उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वे बेसमेंट, पहाड़ों, महानगरों और ऐसे अन्य परिदृश्यों में भी कनेक्टेड रह सकेंगे जहाँ नेटवर्क न हो या कमज़ोर हो। VoWiFi डुअल पास, 5G++ के साथ 5G कैरियर एग्रीगेशन और 5G हाई बैंडविड्थ ऑप्टिमाइज़ेशन इसके उल्लेखनीय कनेक्टिविटी फीचर्स हैं।

पिछले अपडेट्स पर गौर करें तो, Tecno Pova Slim 5G पहले ही Google Play कंसोल और Geekbench डेटाबेस पर दिखाई दे चुका है, और इसे Carlcare वेबसाइट पर भी देखा गया था। इन लिस्टिंग्स के ज़रिए मीडियाटेक डाइमेंशन 6400 चिप, ARM माली G57 GPU, Android 15 OS, 8GB रैम, 420 DPI स्क्रीन डेंसिटी सपोर्ट करने वाला 1080 x 2400 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले और NFC कनेक्टिविटी जैसे स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है। इसके अलावा, हाल ही में, भारतीय अभिनेत्री तारा सुतारिया को Tecno Pova Slim 5G इस्तेमाल करते हुए (उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर) देखा गया था।

चूंकि, आधिकारिक लॉन्च की तारीख की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अगले कुछ दिनों में हमें इस आगामी डिवाइस के बारे में कुछ टीज़र अपडेट मिल सकते हैं। अगले हफ़्ते इसके लॉन्च के बाद, कीमत और उपलब्धता की जानकारी भी सामने आएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें।