Bihar Election 2025 : तेज प्रताप ने अपने भाई को लेकर दिया बड़ा बयान , बोले ‘चुनाव के बाद तेजस्वी को झुनझुना पकड़ाएंगे…

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण होने में बस एक दिन बचा हुआ है। सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं।  चुनावी माहौल के बीच तेज प्रताप यादव का बयान  काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच उन्होंने अपने छोटे तेजस्वी को लेकर कई बार बयान दिया।

नई बयानबाजी में उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी को यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्टर ने तेज प्रताप से कहा कि तेजस्वी यादव आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिसपर  उन्होंने बिना कुछ सोचे जवाब दिया।  पत्रकार के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, “करने दीजिए, बच्चा है वो. चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे.”

‘तेजस्वी का दूध का दांत…’

तेज प्रताप  अपने छोटे भाई को लेकर ये कोई पहली बार बयान नहीं दिये हैं इससे पहले भी तेज प्रताप कई बयान दे चुके हैं।  तेज प्रताप यादव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया और उन्हें ‘दुधमुंहा बच्चा’ कहा।  यह बयान ऐसे वक्त में आया, जब तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे।  इस कदम से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप नाराज़ हो गए हैं।

तेज प्रताप ने कहा, “तेजस्वी जी का अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है.” उन्होंने आगे कहा कि अगर महुआ की जनता उनका साथ देगी, तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।  तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 20 उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं और अगली सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी।

