शंकराचार्य से दुर्व्यवहार भड़की कांग्रेस,पवन खेड़ा बोले- मौनी अमावस्या का शाही स्नान, एक अखंड परंपरा है, इसमें ‘असुर’ डालते हैं विध्न

नई दिल्ली। AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस कर केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से ये सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? ये दुनिया देख रही है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और ‘अब्दुल’ का इलाज करूंगा। यह कहकर इन्होंने 12 साल तक राज किया।

⦁ 80 हजार रुपए किलो के मशरूम खाए।

⦁ डायमंड फेशियल करवाया।

⦁ करोड़ों रुपए के 2 जेट खरीदे।

⦁ महंगी गाड़ियों में घूमते हैं।

⦁ महंगे-महंगे कपड़े पहनते हैं।

इनकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है? वह भी हम सभी जानते हैं। मुसलमान अगर कॉलेज में पढ़ता है, तो कॉलेज बंद करा देते हैं। अगर वह स्कूल खोल दे, तो स्कूल बंद हो जाता है, लेकिन यह वीडियो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जिस थाली में वे बैठते हैं, उसी में छेद करते हैं।

पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने सवाल दागा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Ji) का अपराध क्या है? वे आपकी जय-जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं। आधे-अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ की कुव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा के आंचल में तैरती लाशों पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) न काम के हैं, न राम के हैं।

LIVE: Press briefing by Shri @Pawankhera at Congress Office, New Delhi. https://t.co/FzP9fA5LOY — Congress (@INCIndia) January 19, 2026

पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उससे हम सभी दुखी हैं। इस घटना के बाद से शंकराचार्य जी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई और सरकार होती तो शर्मसार हो चुकी होती।

मोदी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ पूरी ट्रोल आर्मी झोंक दी है, क्योंकि वे इनके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत नतमस्तक नहीं होते, संत के आगे राजा नतमस्तक होता है। ये जो शर्मनाक घटना हुई है, इसके खिलाफ प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। वरना आप ‘सनातनी’ नहीं…’धनातनी’ ही थे और यही कहलाएंगे।

पवन खेड़ा ने कहा कि BJP सरकार में हर जगह ‘कुव्यवस्था’ का आलम है। माघ मेले में ‘शाही स्नान’ की परंपरा पुरानी है, जिसे आज तक न अंग्रेजों ने रोका, न मुगलों ने रोका। इस स्नान को उन्होंने रोका, जिसके नाम पर पिक्चर बनी थी- ‘नमक हराम’। उन्होंने कहा कि शाही स्नान करने से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को एक ऐसी सरकार द्वारा रोक दिया गया, जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देती है। शंकराचार्य को उनकी पालकी पर नहीं जाने दिया गया। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए?

उन्होंने कहा कि Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला, आखिर कौन हैं मोहन भागवत? महाकुंभ के दौरान बड़े-बड़े अमीर लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। सच्चाई ये है कि इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर, सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अमीरों का ध्यान रखते हैं। ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य जी के शिष्यों को बाल खींचकर घसीटते हैं, जिसे देख मन में पीड़ा होती है।हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। मौनी अमावस्या का शाही स्नान, एक अखंड परंपरा है। इसमें ‘असुर’ विध्न डालते हैं- यह इंसानों का काम नहीं है।

BJP मूर्खों को अपना भक्त बनाती है और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता

उन्होंने कहा कि हर धर्म, कर्म की बात करता है। हिन्दू धर्म में कर्म पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन मोदी सरकार को अपने कर्म से डर नहीं है। ओडिशा में पुलिस स्टेशन के बाहर BJP के लोग बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मांग कर रहे थे कि जिसने मुसलमान को मारा है, उसे रिहा करो। पवन खेड़ा ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई थी, उस समय मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब ने उनके दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई और केस NIA को सौंप दिया, लेकिन अभी तक कन्हैया लाल जी को न्याय नहीं मिला। ये ना काम के हैं, ना राम के। ये सिर्फ सत्ता और धन के हैं। BJP का यही असली चेहरा है और इसका बेनकाब होना जरूरी है। BJP मूर्खों को अपना भक्त बनाती है और अपने भक्तों को मूर्ख बनाती है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता।

पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले हफ्ते वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की मूर्ति तोड़ी गई। जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर FIR करवा दिया, जिसने इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वीडियो AI है, लेकिन मुख्यमंत्री जी यह AI नहीं ‘बेहयाई’ है।