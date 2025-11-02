  1. हिन्दी समाचार
महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र को झूठ का, छल-कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का दस्तावेज़ बना दिया: पीएम मोदी

आरजेडी-कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, ना प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणापत्र दिया है। हर वादा, हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणापत्र है, तो उधर जंगलराज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणापत्र को भी झूठ का, छल-कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का दस्तावेज़ बना दिया है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए हमने आने वाले वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया है, और ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज दुनिया में मेड इन इंडिया बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है, बिहार भी मेक इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये देती है। अब बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए ‘बिहार दुग्ध मिशन’ की घोषणा की गई है। एक समय था, जब बिहार अपने लिए दूसरे राज्यों से मछली मंगवाता था। ये एनडीए सरकार की नीतियों का नतीजा है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली बेचता है।

उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करने वाले, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र से बहुत से साथी सेना और अर्धसैनिक बलों में हैं। हमारे सैनिक परिवार कई दशकों से वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहे थे। मोदी जी ने गारंटी दी और उसे पूरा करके दिखाया। वन रैंक, वन पेंशन के तहत देशभर के पूर्व सैनिकों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपये की मदद मिली है।

साथ ही कहा, मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 की दीवार गिराने की गारंटी दी थी।आजादी के 70 साल बाद, ये काम पूरा हुआ। आज जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है। मोदी ने ये भी कहा है, अब भारत, आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर से आपको गर्व हुआ, आपका सीना चौड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस-आरजेडी को ये पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद, कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही, ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

साथ ही कहा, आरजेडी-कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, ना प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। जंगलराज, वो अंधेरा था, जिसने बिहार को धीरे-धीरे खोखला कर दिया। RJD के जंगलराज की पहचान जिन चीजों से होती है वो हैं… कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन।

